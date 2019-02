Litoměřicko - Životnost tzv. růžových občanek končí. A to i těch, kde je vyznačena doba platnosti bez omezení. Nejpozději do 30. listopadu letošního roku musejí majitelé růžových knížek, tedy občanských průkazů bez strojově čitelné zóny, podat žádost o jejich výměnu.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Výjimku tvoří, stejně jako v předcházejících letech, lidé narození do 31. 12. 1935. Ti jsou od výměny osvobozeni. Přesto by mohli mít tito důchodci ve věku nad 73 let problémy například při přebírání důchodu.

„Některé instituce mají stále problémy s odlišením výjimek, ačkoli jsou doklady těchto lidí stále platné. Je tedy pouze na občanech samotných, zda si občanský průkaz vymění, či nikoli. Z našich zkušeností ovšem vyplývá, že je pro občana vhodné doklad si vyměnit,“ upozorňuje Milena Nováková, vedoucí správního oddělení na Městském úřadě v Litoměřicích.

„Pokud by se v některé obci nacházeli lidé, kteří by ze zdravotních důvodů nemohli navštívit naše pracoviště nebo nejbližší matriční úřad pověřený nabíráním žádostí o občanské průkazy, je možné se dostatečně včas dohodnout a my bychom za ním přijeli a žádost o občanský průkaz přijali. S tím by bylo možné spojit i podání žádosti jiných občanů,“ říká Nováková. „Toto by bylo vhodné učinit po dohodě s příslušným obecním úřadem, který by nám mohl poskytnout vhodné prostory, kde bychom v dohodnutý den žádosti o občanské průkazy nabírali,“ navrhla.

K žádosti o nový občanský průkaz je třeba doložit jednu fotografii ze současnosti a starý občanský průkaz. „Pro jakékoli informace či dohodu o termínu nás mohou lidé kontaktovat a volat na telefonní číslo 416 916 318 nebo na e-mail: milena.novakova@litomerice.cz,“ dodala s upozorněním, aby lidé nenechávali výměnu dokladů na poslední chvíli.