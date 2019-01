Litoměřicko - Deset procent z nákladů jako podíl stačilo, aby vlastník kulturní památky požádal o státní dotaci. V nejbližší době se rozhodne, kdo uspěl a které drobné kulturní památky v okrese Litoměřice budou opraveny z peněz nového dotačního programu ministerstva kultury.

Luční mlýn u Chodovlic. | Foto: Karel Pech

Litoměřice už část ze zhruba 3,6 milionu korun rozdělily. Lovosice mohou rozdělit částku 1,4 milionu, Roudnice nad Labem necelých 800 tisíc korun.

Letos nový dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ je určen na obnovu památek, které se nacházejí mimo památkově chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky.

Peníze mají pomoci tam, kde to dosud neumožňovaly jiné programy ministerstva kultury. „Ke 30. květnu se nám sešlo celkem sedm žádostí. Pro všechny žadatele o dotaci to vypadá nadějně,“ řekl včera Robert Paťcha ze Státní památkové péče Městského úřadu v Lovosicích.

Pokud budou všechny žádosti v pořádku, z celkové částky 1 430 tisíc korun budou na Lovosicku opravovány Lucký mlýn v Chodovlicích, sýpka v Březně, tvrz v Bílém Újezdu, restaurována socha v Chrasné u Vlastislavi, rekonstruovány věžní hodiny kostela sv. Václava v Lovosicích, provedena oprava a výměna oken u barokního statku v Keblicích a dokončena fasáda na kostele v Chotěšově. V Roudnici se sešlo osm žádostí.

V Litoměřicích probíhala v rámci nového dotačního programu dvě kola, následovat bude ještě jedno – doplňkové. Do prvního, s uzávěrkou 31. března, přišlo šest žádostí. Mezi tyto žadatele bylo rozděleno 2,1 milionu korun. Ve druhém kole, do 30. května, se sešlo 18 žádostí. Z částky 1,5 milionu korun by měla být uspokojena více než polovina těchto žadatelů o dotaci.