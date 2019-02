Litoměřicko - Polí, která jsou oseta plodinami, jež jsou využívány pro výrobu biopaliv, rychle přibývá také na Litoměřicku. Jde hlavně o řepku olejku, ze které se vyrábí bionafta, a dále o kukuřici, cukrovou třtinu a další suroviny pro výrobu bioetanolu.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

V poslední době se objevily informace o tom, že by zvýšená poptávka po těchto plodinách měla za následek zvyšování cen v potravinářském průmyslu. Podle některých odborníků by to tak však být nemělo.

„Poptávka po biopalivech sice souvisí s růstem cen potravin, avšak není toho bezprostřední příčinou. V druhé polovině minulého roku byl zaznamenán růst cen potravin ještě před zahájením povinného přimíchávání biopaliv do fosilních pohonných hmot. V Česku ani v Evropské unii nejsou biopaliva vyráběna na úkor potravin,“ brání biopaliva mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Hlavním faktorem zvýšení cen v druhé polovině loňského roku a na přelomu roku byla z velké většiny slabá úroveň obilnin v celé evropě. Zvyšování podílu biopaliv na trhu podporuje například Hnutí Duha, ti zároveň prosazují, aby vláda větší pozornost než kapalným biopalivům věnovala plodinám pro použití při výrobě elektřiny a tepla. Mají totiž lepší energetický výnos.