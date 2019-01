Litoměřice - Lukavečané se obávají těžby štěrkopísku v okolí jejich obce. V tomto duchu vystoupilo na úterním veřejném projednávání záměru společnosti František Jampílek několik občanů.

Své obavy však nevyjádřili jen obyvatelé Lukavce. „Já nejsem z Lukavce, s manželkou bydlíme v Nových Kopistech, ale toto téma nás hodně zajímá. Jsme rozhodně proti. Už se nám to podařilo jednou překazit a teď chtějí těžbu rozjet znovu. Bojíme se hlavně těžké dopravy. Už nyní je to se statikou našich domů špatné,“ vysvětloval jeden z přítomných občanů Jaroslav Rýzler.

Právě na nárůst dopravy, zvýšení hlukové a imisní zátěže upozorňovali přítomní občané nejčastěji.

„Naše obec s plánovanou těžbou štěrkopísku rozhodně nesouhlasí. Lidé u nás se obávají například toho, jak to bude vypadat, když bude foukat vítr. Všechen prach půjde k nám do obce. Bude to tam jako na Sahaře,“ míní Petr Paul, starosta nedalekých Brňan.

Záměr těžební společnosti se týká především katastrálního území Lukavce, kde nebylo uspořádáno obecní referendum s otázkou zda povolit těžbu, či ne. To proběhlo v Keblicích a Bohušovicích nad Ohří. V obou obcích těžbu lidé odmítli. Proti se však nestaví jen někteří Lukavečané a obyvatelé okolních obcí.

„Je důležité, že tento záměr jde jednoznačně proti názoru většiny občanů okolních obcí. Záměr je prosazován jen úzkou skupinou zastupitelů tady v Lukavci, ale všichni ostatní jsou proti. Těžba by při uskutečnění vyvolávala podle dokumentace obrovskou zátěž na okolní prostředí jak dopravou, tak samotnou těžbou. Naprosto změní ráz krajiny,“ míní Roman Klecker z Hnutí Duha.

Rozhodné nesouhlasné stanovisko vydali také krajští hygienici. Proti je také odbor životního prostředí lovosického městského úřadu. „V regionu je v současné době v provozu dostatečné množství těžeben, jejichž kapacita není využita a jsou schopny pokrýt i podstatně vyšší poptávku po písku, proto v současné době nesouhlasíme se záběrem nejkvalitnější zemědělské půdy pro potřebu otevření těžby,“ uvedla Dana Tschakertová, vedoucí odboru životního prostředí na lovosickém městském úřadu.

Svá zamítavá stanoviska k záměru těžby štěrkopísku v okolí Lukavce a Keblic vydali také lovosičtí a terezínští radní. „Na svém stanovisku trváme,“ sdělil Deníku v úterý během veřejného projedníávání starosta Lukavce Josef Hlaváček. „O vyhlášení obecního referenda neuvažujeme,“ dodal.

Podle dostupných informací nemá v úmyslu ustoupit od svého záměru ani samotný předkladatel návrhu, František Jampílek. Obec Lukavec má s jeho společností dokonce podepsanou smlouvu o těžbě. Její obdobu měly také sousední Keblice. Ty ji však vypověděly. Sporem Keblic a těžební společnosti se nyní zabývá soud.

Podle plánů těžební společnosti by po skrytí ornice, podorničí a vytěžení ložiska měly být stopy po těžbě zaplaveny. Pod vodou by dle dokumentace měla probíhat také část samotné těžby. Zaplavená pískovna by následně měla sloužit pro rekreační účely. V současné době jsou tyto úrodné pozemky zemědělsky využívány.



