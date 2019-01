Štětí - Situace před a v okolí lahůdek U Michaely ve Štětí se v poslední době výrazně uklidnila. Obchod byl totiž častým terčem návštěv sociálně slabších a mnohdy i nepřizpůsobivých občanů, kteří před obchodem konzumovali alkohol. Místní obyvatelé si stěžovali na to, že znečišťují okolí obchodu a budí veřejné pohoršení.

Situace před prodejnou U Michaely je prostřednictvím kamery pod dohledem městských strážníků. U střediska kamerového systému je operátorka Vladimíra Žižková. | Foto: Karel Pech

Zlepšení situace spatřuje majitelka obchodu především ve změně sociálního systému. „Drtivá většina peněz, které u nás ti lidé utráceli pocházela ze sociálních dávek. V určité době však těchto zákazníků výrazně ubylo, myslím si, že si museli najít práci, a tak nemají čas na postávání před obchodem a konzumaci piva,“ říká Věra Janatová, majitelka obchodu.

Zlepšení situace před zmiňovaným obchodem spatřuje také místostarosta Štětí Antonín Šimral. „Musím říci, že teď je to tam bez problémů, kéž by to tak vydrželo i nadále,“ uvedl.

Okolí obchodu je již rok pod drobnohledem městských strážníků. „Hlídka vyráží na místo každý den na kontrolu. V případě, že by na ulici bylo například nějaké velké srocení lidí, nebo by se tam vyskytla třeba nějaká strkanice, operátorka na místo okamžitě vysílá strážníky,“ vysvětlil ředitel štětské městské policie Jiří Hykl s tím, že v lednu 2007 byla v okolí lahůdek U Michaely nainstalována kamera, která je součástí městského kamerového systému. „Je umístěna na hotelu Terek, o tom, co se děje na místě před prodejnou máme tedy dobrý přehled,“ dodal.

Podle Jiřího Hykla je v současné době také odlišná struktura zákazníků, kteří před obchodem již v malé míře konzumují alkohol. „Jde většinou o dělníky, místní lidé se domnívají, že tu ti konzumenti propíjejí sociální dávky, ale tak to v převážné většině není. K tomu jsme došli při kontrolách,“ objasnil ředil městské policie.

To, že situace před lahůdkami U Michaely je pro obyvatele Štětí „horké téma“, ukázal již průzkum, který provedl Deník ve městě v červnu 2007 v rámci Dnu s Deníkem.

Tam se také podařilo redaktorům zprostředkovat diskuzi mezi vedením města, majiteli obchodu a ředitelem Městské policie Štětí. Jednání mělo tehdy pozitivní závěr.