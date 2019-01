ZPRAVODAJSTVÍ:

- Obyvatelé Malých Žernosek podepisují petici za to, aby autobus, který odváží jejich děti do školy do Lovosic, jezdil načas. po změnách jízdních řádů byly odjezdy školních autobusů změněny, rodiče dětí tvrdí, že k horšímu…

- Semafory u Intersparu vtěchto exponovaných nákupních dnech provoz na křižovatce neřídí. Proč?

- Majitel ubytovny a hotelového domu Labe v Litoměřicích má pro tento dům pouze jeden kontejner na odpad. Obyvatelé Vrchlického ulice na tuto skutečnost dlouhodobě upozorňují radnici - mají neustále přeplněné své kontejnery…