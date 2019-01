…, mluvčí Diakonie ČCE v Litoměřicích

Vladimíra Tomášová | Foto: Jana Michálková

Domov pro matky s dětmi poskytuje azyl osamělým matkám s nezletilými dětmi, které se z důvodu ztráty bydlení ocitly v přechodné krizové situaci. Je zařízením sociálních služeb, které mu poskytuje Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích. O které aktivity mají maminky s dětmi největší zájem?



Nejvíce spolupracujeme s Knihovnou K. H. Máchy a se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích. Zapojujeme se do soutěží a jsme i úspěšní. Získali jsme třeba 3. místo v soutěži „O nejkrásnější hračku“. Mimochodem hračku si vydražila Armáda ČR a částka bude použita pro fond Stonožka paní Běly Jensen, pro zajištění potřeb dětí v oblastech postižených válkou. Je to zvláštní, ale ženy, které samy potřebují pomoc, se zapojí do soutěže, kde mohou pomoci jiným. Šijeme i panenky pro UNICEF. Největší zájem je mezi klientkami o „mňam festivaly“ – to je náš pracovní název pro akci, kdy maminky a pracovníci soutěží o nejlepší úpravu pokrmů. Téma je společné a vždy dopředu dané – brambory, těstoviny nebo polévky. Ženy mohou ukázat, jaké jsou kuchařky, co právě jejich dětem nejvíc chutná. Zároveň také mají šanci předvést, jak jsou schopné zpracovat zadaný úkol, zajistit si suroviny, uvařit jídlo, zapojit nebo zabavit přitom své děti, pracovat v časovém termínu, esteticky připravit pokrm a odevzdat svou práci. Matky si pak odnášejí praktické dárky – potraviny, prací prášek, školní pomůcky a podobně. Program v Domově je finančně podpořen Evropskou unií projektem „Integrace matek v azylovém Domově“ v rámci Společného regionálního operačního programu.