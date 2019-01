LOVOSICE - Otázka, zda zřídit v Lovosicích městskou policii, či ne, se na posledním zasedání zastupitelstva změnila v otázku, zda mít městskou policii malou, či velkou.

Ilustrační: policie | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Současný návrh na zřízení městské policie do deseti členů neprošel. V diskuzi proto budou zastupitelé pokračovat na příštím zasedání.

Rozhodujícím argumentem při debatách o městské policii se stala cena. Malá varianta podle návrhů čítá 6 + 1 strážníka, velká 12 + 1.

Náklady na zmiňovanou malou variantu při obsazení sedmi strážníky jsou odhadovány na zhruba 3 200 tisíc korun.

„Variantu dvanáct plus jeden jsme vyčíslili na 5 300 tisíc korun. Dá se s ní ale zajistit čtyřiadvacetihodinová služba. To je ten zásadní rozdíl,“ říká lovosický místostarosta Jan Jakub.

S malou, denní, policií například souhlasí lovosický místostarosta Vladimír John. Podle zastupitele Petra Hingara by přes den pomohla státní policii, ta by se pak podle jeho mínění měla čas věnovat zajišťování pořádku ve městě v noci.

Zastupitel za ČSSD Roderick Slavík kritizoval předpokládané náklady na vozový park. „Ať jezdí na kolech. Když je používají američtí policisté v Miami, mohou na nich jezdit i strážníci v Lovosicích,“ navrhl v rámci úspor.

Starosta Jan Kulhánek připomněl, že občanští demokraté neměli zřízení městské policie ve svém volebním programu, přiklonil se ale k variantě do deseti lidí.

„Malá městská policie nevyřeší pořádek ve městě, deset lidí by čtyřiadvacetihodinovou službu pokrylo,“ domnívá se starosta.

„V průběhu tohoto roku jsme došli k závěru, že musíme vyřešit měření rychlosti radarem ve městě, parkovací systém pomocí parkovacích automatů v centru Lovosic a vybudování kamerového systému, který ale musí být někde napojen,“ říká lovosický místostarosta Jan Jakub.

„Pod tíhou těchto okolností já osobně pro městskou policii jsem, přestože jsem byl zprvu proti. Doufal jsem, že najdeme společnou řeč se zdejší státní policií, k tomu ale nedošlo,“ konstatuje Jan Jakub, sám bývalý policista, který považuje vzhledem k rozsahu práce a zajišťování nočních služeb počet třinácti strážníků pro zabezpečení pořádku ve městě za minimální.

„Pokud by ale strážníci měli ještě zajišťovat dohled v podobě kamerového systému, musel by k nim zřejmě přibýt další člověk,“ uvedl místostarosta Jakub.

O kamerový systém mají Lovosičtí dlouhodobý zájem, doufají, že by mohli kamery a dva terminály pořídit za pomoci státní dotace.

Z pětadvacetičlenného zastupitelstva se hlasování o zatím navrhované variantě do deseti členů městské policie účastnilo 22 zastupitelů. Deset bylo pro, osm proti, hlasování se zdrželi zastupitelé Jiří Jentsch a Jindřich Novák, nehlasovali Jan Janda a Josef Trefný.

„Musíme si uvědomit, že zřízení městské policie by šlo na úkor jiných výdajových položek v rozpočtu, které by mohly jít například na rozvoj. Proto si to zastupitelé musejí srovnat v hlavě a rozhodnout, jestli nám stojí zřízení městské policie zato,“ vysvětluje místostarosta Jakub. „Pokud teď mají občané představu, že bude v každém zákoutí města, kde se našla lahev od vína nebo injekční stříkačka, stát strážník a zamezí tomu, je to nesmysl,“ dodal.

V Terezíně městskou policii zrušili z finančních důvodů.

Ve Štětí zajišťuje čtyřiadvacetihodinovou službu šestnáct strážníků. Provozují i pult centrální ochrany a kamerový systém. „Děláme více práce, než nám ukládá zákon,“ říká ředitel Městské policie ve Štětí Jiří Hykl.

„K ochraně majetku pouze přispíváme, to je hlavně úkol státní policie. Dohlížíme na bezpečnost v dopravě. Ročně tu řešíme asi dva tisíce přestupků v dopravě, především parkování, což je více než přestupků proti občanskému soužití. Provádíme především preventivní činnost,“ dodal.