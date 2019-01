SEBUZÍN - Kvůli sesuvu půdy u vedlejší komunikace, vedoucí na Litoměřice, je vedena objížďka po úzké silnici přes obec Sebuzín. Místní občané poukazují na nebezpečnost této objížďky. Řidiči zde totiž nedodržují povolenou rychlost 30 kilometrů v hodině Navíc zde začala praskat místní kaplička. Radnice slibuje pomoc.

Ilustrační foto | Foto: Milan Jaroš

„Osobně jsem byl svědkem, jak tu jeden řidič řval na starou paní, která šla do krámu, že je baba a že jde po špatné straně,“ rozčiloval se místní občan František Krejčí. „Kolikrát tu na místní staré lidi troubí auta, to je sposťáctví!“

Kvůli zvýšenému provozu a projíždějící těžké technice místní silnice začala praskat a propadat se. „I nová kanalizace začala praskat, mřížky a poklopy už jsou utopené pod úrovní vozovky. Nedávno tudy jel na kole malý kluk a kvůli rozbité krajnici z něj spadl a nabil si,“ pokračoval Krejčí.

Správce komunikace umístil na začátek silnice značku s omezením rychlosti. Někdo ji ale odnesl až do poloviny. „A přitom je to tu hodně úzké. Auta musí sjet z vozovky a zajíždí na trávu, aby se navzájem mohla vyhnout,“ řekl Deníku Krejčí.

„Až se silnice rozpadne úplně, tak ji zase budou dávat dohromady za miliony. Kdo to zaplatí? Určitě daňový poplatníci. Já se divím, že si střekovská radnice nechá tu vozovku tak ničit,“ dodal Krejčí.

Další problémem podle něj je, že během opravných prací začal praskat místní kulturní dům. „Řekl bych, že to praská kvůli technice, která to prováděla. Dřív to nikdy nepraskalo,“ zamyslel se.

Jeho slova potvrdil i Miroslav Smejkal. „Možná by bylo nejlepší, kdyby tu místo objížďky byl zákaz vjezdu všem, kromě místních. Nebo alespoň mobilní světelná signalizace.“

Nejhorší to prý je u kapličky v Sebuzíně. „Vozovka se u ní rozvětvuje tak, aby z obou směrů měla vozidla dost prostoru. Jenže to někteří řidiči nerespektují, ostatně on tu ani není přikázaný směr jízdy,“ vysvětlil Smejkal.

Kvůli tomu, že tu chybí značení, už tu došlo k několika autonehodám. „Dokonce tu už začala z toho provozu opadávat i omítka a praskat stěny. Nejhorší je, že jsme proti té situaci úplně bezmocní a nikdo s tím nic nedělá,“ dodal Smejkal.

Starosta střekovského obvodu Vlastimil Žáček (ODS) na to uvedl, že mají spolu s magistrátním odborem dopravy situaci pod kontrolou. „Informovali jsme už i Litoměřice. Všechno visí jen na nich, protože ta silnice musí být uzavřena také z jejich strany.“

Co se týká sesuvu půdy, opravy komplikují nevyřešené majetkové vztahy majitele nemovitosti pod komunikací. Právě na pozemek u ní se totiž půda sesunula. „Prováděli jsme zde ovšem místní šetření, které by nám mělo pomoci vše vyřešit. Pokud však neseženeme oba z manželů Šmitových, kterým nemovitost patří, může se to protáhnout, minimálně na dobu, než se majetkové vztahy nedořeší.“

Úřady podle Žáčka ale hledají i jiné možnosti, jak se s tímto vypořádat. „Třeba křižovatku ve směru na Církvice posunout. Tato silnice je ovšem ve správě SÚS a ta by měla místní uzavírku realizovat.“