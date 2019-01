Úřad státu pro zastupování ve věcech majetkových by ji mohl převést, ale… ÚŠTĚK - Přístupová cesta k domku v Konojedské 192 v Úštěku existuje. Pro 79letého invalidního důchodce Jaroslava Lahovského, který se sem přistěhoval před půl rokem k synovi, ale jako by nebyla. Pan Lahovský je odkázán na elektrický vozík, přišel o nohu i o ruku. Kvůli stavu cesty, která připomíná tankodrom, se sám nedostane na sto metrů vzdálenou silnici.

Jaroslav Lahovský má jen jednu ruku a jednu nohu | Foto: Karel Pech

Město Úštěk sice zajistilo loni zpevnění cesty šotolinou, ale její o trochu lepší stav dlouho nevydržel. Do majetku Úštěku nepatří a podle písemného sdělení z 5. února letošního roku ji proto nebude město udržovat. V dopise, podepsaném správcem majteku města Úštěku Michalem Sulovským, je parcela vedena jako tzv. ostatní plocha a jejím vlastníkem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Za Jaroslavem Lahovským dochází pečovatelka, ale jinak je celé dny v domku sám, se silně omezenou možností pohybu. „Snažil jsem se přesvedčit město, aby si od Úřadu nechalo převést cestu do majetku. Pracovnice ÚZSVM v Litoměřicích mi sdělila, že by to šlo bezúplatně,“ říká invalidní důchodce.

Jak však Deník zjistil dotazem na litoměřickém pracovišti, je potřeba určit, zda skutečně jde o ostatní plochu či komunikaci, která slouží veřejnému účelu. „Zjistíme to podle Listu vlastnictví. Pak by to i šlo formou přímého prodeje poté, co se udělá odhad,“ sdělil ředitel územního pracoviště Úřadu státu pro zastupování ve věcech majetkových v Ústí nad Labem Jiří Kubricht. Dodal, že jednoznačně nejelegantnějším řešením by byl převod cesty na Úštěk. Otázkou však – po případném převodu – zůstává, kdo zaplatí opravu cesty. K záležitosti se Deník vrátí příští týden.