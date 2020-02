Jižní Korea dnes ohlásila 169 nových případů nákazy koronavirem. Celkem se v této asijské zemi nakazilo již 1146 lidí. Onemocnění COVID-19, které koronavirus způsobuje, podlehlo 11 z nich, napsala s odvoláním na zdravotnické úřady agentura AP. Jedním z nakažených je také americký voják.

Mnoho z nakažených osob je stále spojováno s jedním kostelem ve městě Tegu, mezi členy tamějšího náboženského hnutí infekci zřejmě roznesla 61letá žena. Druhým ohniskem nákazy je nemocnice v téže provincii Kjongsang pukdo. Několik případů ohlásila i další města, mezi nimi i hlavní město Soul a přímořské město Pusan na jihu země.

Mezi pozitivně testované přibyl také americký voják. Třiadvacetiletý muž, který slouží na základně Camp Carroll poblíž Tegu, je nyní v karanténě mimo základnu. Na 18 případů nákazy novým koronavirem se podle AP již vyskytlo také v jihokorejské armádě.

Čínské úřady dnes podle státní televize CCTV umístily do karantény 94 pasažérů letadla ze Soulu do Nankingu. Učinily tak poté, co tři z cestujících vykazovali příznaky horečky. Žádný z čínských turistů, které zachvátily horečky, neměl jakékoliv vazby na čínskou provincii Chu-pej či město Wu-chan, odkud se nákaza koncem loňského roku začala šířit.

Brazílie zřejmě zaznamenala první případ

V Brazílii byl zřejmě v úterý zaznamenán první případ nákazy novým koronavirem. Podle agentury DPA o tom dnes informovalo brazilské ministerstvo zdravotnictví. Jednalo by se o první případ v celé Jižní Americe. Nakaženým je podle médií muž, který se vrátil z Itálie. Přítomnost nákazy musí definitivně potvrdit druhý laboratorní test.

Podle oficiálního prohlášení ministerstva vyšetřují úřady jeden případ v Sao Paulu. Zpravodajský server G1 uvedl, že se jedná o muže, který pobýval mezi 9. a 21. únorem v severní Itálii, a že tento muž vykazoval typické příznaky nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje. Byla mu nařízena domácí karanténa.

"Samozřejmě nám to dělá starosti," řekl podle G1 brazilský ministr zdravotnictví Luiz Henrique Mandetta. Mnohamilionová metropole Sao Paulo je největším městem v zemi.

Onemocnění podlehlo v úterý v Číně dalších 52 lidí

V pevninské Číně, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, dosud podlehlo novému koronaviru 2715 lidí, za úterý se tak bilance zvýšila o 52 mrtvých. Dnes to podle agentury Reuters oznámily čínské úřady.

Všechny případy úterních úmrtí hlásí provincie Chu-pej, která je ohniskem nákazy. Jedná se o pokles oproti pondělku, kdy v pevninské Číně podlehlo nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, 71 lidí.

V úterý čínské úřady zaznamenaly v pevninské Číně 406 nových potvrzených případů, v pondělí jich bylo 508. Většina nakažených připadá na Chu-pej, v úterý to bylo 401 případů. Celkem se v pevninské Číně dosud nakazilo 78.064 lidí.

Japonsko uzavře školy na ostrově Hokkaido

Úřady na japonském ostrově Hokkaido dnes vyzvaly k dočasnému uzavření veřejných škol. Učinily tak poté, co bylo na ostrově potvrzeno již 35 případů nákazy novým koronavirem, nejvíce mimo metropoli Tokio. Dnes o tom informovala agentura Kjódó. Japonská vláda kvůli obavě z šíření koronaviru rovněž vyzvala ke zrušení sportovních a kulturních akcí.

Důvodem k uzavření vzdělávacích institucí na Hokkaidu je skutečnost, že mezi nakaženými na severním japonském ostrově je množství studentů, učitelů a také řidič školního autobusu. Všech 1600 veřejných základních a část středních škol zůstane uzavřeno od čtvrtka.

K dnešnímu dni bylo v Japonsku zaznamenáno více než 860 případů nákazy novým koronavirem, započítá-li se 691 nakažených z výletní lodi Diamond Princess, kterou úřady vzaly do karantény. Obětí infekce v Japonsku je šest, z toho čtyři z lodi Diamond Princess, jedna z ostrova Hokkaidó a další z prefektury Kanagawa, která sousedí s Tokiem.

Guvernér ostrova Hokkaidó Naomiči Suzuki dnes k zatím poslední japonské oběti nemoci COVID-19 uvedl, že se jednalo o staršího člověka z města Hakodate. Po smrti u něj testy potvrdily přítomnost nového koronaviru.

Postup Japonska v případě nákazy na lodi podrobně sleduje celý svět kvůli blížícím se letním olympijským hrám, které 24. července začnou v Tokiu. Kvůli epidemii už pořadatelé odložili školení zhruba 80.000 dobrovolníků, podle člena Mezinárodního olympijského výboru mají však Japonci ještě tři měsíce čas, než bude potřeba zaujmout definitivní stanovisko a konání soutěží potvrdit nebo zrušit.

Dnes nicméně představitelé olympijského organizačního výboru uvedli, že by se omezení související s šířením koronaviru mohla dotknout štafety s olympijskou pochodní, která má začít 26. března ve Fukušimě. Olympijský oheň bude zapálen o dva týdny dříve ve starověké Olympii.

Japonská vláda dnes zároveň vyzvala ke zrušení všech větších kulturních a sportovních akcí. Zákaz by měl trvat dva týdny. Podle agentury Reuters tak kabinet učinil v obavách, že budou olympijské hry kvůli koronaviru muset být zrušeny.

"Příští týden či dva budou krajně důležité pro zastavení šíření infekce. Vláda považuje riziko přenosu (nákazy) na sportovních a kulturních akcích či velkých shromážděních lidí za velmi vysoké," řekl premiér Šinzó Abe. Japonské profesionální baseballové týmy dnes oznámily, že až do 15. března budou hrát všechny zápasy bez diváků.

Další tři případy onemocnění COVID-19, které nový koronavirus způsobuje, dnes oznámilo Thajsko. Celkový počet nakažených tím vystoupal na 40. Podle thajského ministerstva zdravotnictví se dva z nově nakažených vrátili z dovolené na ostrově Hokkaidó a onemocněním nakazili třetího.

Írán má podle televize 139 nakažených koronavirem a 19 úmrtí

Írán dnes ohlásil 44 dalších případů nákazy novým koronavirem. V zemi na nemoc COVID-19 zemřelo podle státní televize 19 lidí, celkový počet nakažených stoupl na 139. Írán tak zůstává zemí s nejvyšším počtem mrtvých mimo Čínu. Nemocných přibylo také v Bahrajnu, kde je 26 nakažených pacientů. Všechny tři nové případy jsou bahrajnské ženy, které přicestovaly nepřímými lety z Íránu.

Íránský prezident Hasan Rúhání dnes obvinili USA, že situaci kolem koronaviru zneužívají k politickým účelům a vyvolávají strach. Podle Rúháního nelze dovolit, aby se z koronaviru stala "zbraň nepřátel", jež znemožní Íránu obchodovat. "Z koronaviru by se neměla stát zbraň našich nepřátel, která v naší zemi zastaví práci a výrobu," řekl prezident.

Arabské země s výjimkou Saúdské Arábie a Kataru ohlásily od pondělka desítky nakažených pacientů, kuvajtské ministerstvo zdravotnictví dnes informovalo o 18 potvrzených případech nákazy. Nově v Kuvajtu přibylo šest pacientů, všichni jsou Kuvajťané, kteří navštívili Írán.

Země sousedící s Íránem ve snaze ochránit se před šířením nákazy uzavřely hranice, Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Omán přerušily civilní lety do Íránu. Rusko dnes zařadilo Írán mezi země, kam ruští občasné nemají cestovat, dokud se situace nestabilizuje. Kazachstán hodlá zastavit lety do Íránu 1. března.

Íránské sdělovací prostředky tvrdí, že země činí náležitá opatření, aby šíření viru zabránila. Školy a univerzity jsou uzavřeny ve 14 provinciích, a to i v těch, kde žádný případ nákazy není. Teheránské metro se podle nich každodenně dezinfikuje. Tisk zdůrazňuje, že počtem nakažených se Írán zdaleka nepřibližuje Itálii, z níž se už nákaza přelila do jiných evropských zemí, a přesto nikdo Itálii neoznačuje za globální ohrožení a nezavírá hranice s ní. Tisk ale přiznává, že Írán má na počet nakažených vysokou úmrtnost.