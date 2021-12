Teprve před krátkou dobou se v Jihoafrické republice (JAR) objevila nová mutace koronaviru, která dostala označení omikron. Podle vědců je daleko nakažlivější než všechny předchozí varianty viru. Jak se země s nákazou vypořádává, jestli mají místní obyvatelé obavy a jak situace zasáhla turisty jsme se zeptali reportérky časopisu Glanc Šárky Schmidtové, která do JAR přicestovala v pátek.

Šárka Schmidtová v JAR hovořila také s místními obyvateli. Ti se prý nákazy neobávají, protože se lidé v zemi chovají zodpovědně. (Na snímku Šárka a jihoafričané Palesa a Mohau) | Foto: Deník/Šárka Schmidtová

O tom, že se v Jihoafrické republice objevila nová mutace koronaviru, se Šárka dozvěděla až těsně před odletem z katarského Dauhá. „Přečetla jsem si to na internetu při nástupu do letadla, takže už se nedalo nic dělat. Kdybych to zjistila už v Praze, tak bych zřejmě neodletěla,“ říká.