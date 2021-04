"Ne, žádný takový plán neexistuje," odmítl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov otázku novinářů, zde se ruský prezident Vladimir Putin chystá jednat s českou stranou.

Na výbuchu skladu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Vše o tématu čtěte ZDE

Obvinění Ruska z účasti na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku označil Peskov za neopodstatněná. "Pochopitelně se domníváme, že jsou kroky Prahy naprosto neopodstatněné. Z hlediska bilaterálních vztahů je destruktivní. Tohle chování se podle nás vymyká zdravému rozumu," citovala Peskova agentura Interfax.

Podle Peskova se Česká republika chce svými nepředvídatelnými akcemi podobat USA. "Takový pocit skutečně máme," zdůraznil.

Ve stejném duchu se již dříve vyjádřila i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. "Sedm let české úřady nebyly s to odpovědět na otázku, kdo je vinen. Nedokázaly odpovědět ani na otázku, co se tam stalo. Je to paradoxní, ale žádné oficiální materiály k tomuto případu nejsou," uvedla mluvčí ruské diplomacie.

"Tady je odpověď na vaši otázku, včetně toho, kdo má prospěch z celé té přehlídky marasmu - bylo vyšetřování a na nic se nepřišlo. Lidem bylo potřeba něco předložit - našli Petrova a Boširova. Hanba? Hanba," dodala Zacharovová.

Nepodložená obvinění

"Ministerstvo zahraničí zvolilo naprosto správnou formulaci. Rozhodnutí i neopodstatněná a nepodložená obvinění našich českých oponentů jsou samozřejmě pobuřující. Zároveň je nedokážeme pochopit," postavil se za mluvčí ruské diplomacie Peskov.

„Takováto zcela absurdní obvinění nejsou důvodem k nějaké analýze," reagoval Peskov na otázku, zda Moskva analyzovala české tvrzení, že do incidentu mohli být zapleteni ruští občané s doklady na jména Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Záporně také odpověděl na doplňující otázku, zda bude ověřena skutečnost překročení hranice těmito ruskými občany.

Mluvčí Kremlu byl také dotázán, zda dění posledních dní považuje za součást hybridní války. "Samozřejmě, že ano," odpověděl. "Mrzí nás to. Rusko bylo, je i bude otevřeno dialogu založeném na vzájemném respektu obou stran. Ten ale vyžaduje, aby o něj měl zájem i náš oponent," uzavřel.

Česká vláda v sobotu oznámila, že se rozhodla vyhostit 18 pracovníků ruské ambasády v Praze, identifikovaných jako ruští zpravodajci, v souvislosti s podezřením na podíl ruských služeb na výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014. Při explozi zahynuli dva zaměstnanci. Moskva v neděli v odvetném kroku vyhostila 20 pracovníků české ambasády.