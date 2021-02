S covidem budeme moci žít, až v Česku naočkujeme půldruhého milionu nejohroženějších, říká profesor Jan Konvalinka.

Jan Konvalinka poskytl rozhovor Deníku | Foto: Deník / Zbyněk Pecák

Zdroj: DeníkPane profesore, jak se díváte na tvrzení ministra zdravotnictví Jana Blatného, že skutečných obětí covidu je jen 30 % oproti tomu, co ministerstvo oficiálně uvádí?

Mě se nechce kritizovat ministerstvo a vládu, uvědomuji si, v jak těžké situaci jsou, jak obrovské problémy musí řešit a jak nevděčnou úlohu mají. Výrok pana ministra byl ale velmi nešťastný, navíc několikrát zopakovaný. A ta informace, která z toho vychází, je zavádějící. Je pravda a analýza údajů z prvního půlroku 2020 to ukazuje, že u třiceti procent pacientů byl covid jedinou a bezprostřední příčinou smrti. Ovšem u dalších 61 procent to byla vedlejší, ale důležitá příčina smrti. A jen u devíti procent covid se smrtí nesouvisel.