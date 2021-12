Česko a Slovensko nabídly Polsku své policisty a vojáky, aby střežili jeho hranici s Běloruskem proti přechodu nelegálních migrantů z Polska. Paradoxně tak ale mohou změnit směr proudu běženců do Německa přes Ukrajinu, Slovensko a Česko.

Běženci na Bělorusko-Polské hranici | Foto: Profimedia

Je to taková primitivní mapka v mobilu, žádný sofistikovaný návod převaděčů, jak se dostat z Běloruska do Německa. Přesto by však měli čeští a slovenští policisté a politici zpozornět.