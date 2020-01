Havárii nepřežil nikdo ze 176 lidí na palubě. Mezi nimi bylo také 57 osob s kanadským občanstvím, 11 Ukrajinců, deset Švédů, čtyři Afghánci a tři Britové. Zástupci těchto pěti zemí se dnes sešli v britské metropoli s cílem projednat společný postup vůči Íránu.

Ve společném prohlášení ministři vyzvali Teherán k zajištění "důkladného, nezávislého a transparentního vyšetřování otevřeného truchlícím národům". Zároveň přivítali dosavadní íránské vystupování v této záležitosti, informovala agentura Reuters. Teherán by ale podle nich měl přijmout "plnou zodpovědnost" a vyplatit odškodné rodinám obětí.

"Rodiny chtějí odpovědi, mezinárodní společenství chce odpovědi. Svět očekává odpovědi a my nepolevíme v našem úsilí, dokud je nebudeme mít," prohlásil po dnešním jednání šéf kanadské diplomacie François-Philippe Champagne. Írán podle něj sice odpovědnost za tragédii přijal, jen plnohodnotné vyšetřování ale odhalí "přesnou příčinu" a to, kdo má sestřelení letadla na svědomí.

Ukrajinský premiér Oleksij Hončaruk podle televize 112 oznámil, že vláda vyplatí rodinám obětí po 200 tisících hřivnách (asi 190 tisíc korun) jako jednorázovou pomoc ještě tento týden. Dohlédne také na to, aby každá rodina dostala odpovídající částku podle montrealské úmluvy o letecké dopravě, přibližně ve výši 345 tisícdolarů (asi 7,8 milionu korun). Televize připomněla, že Ukrajina požaduje odškodnění od íránské vlády.

Zásah rakety

Ukrajinský civilní stroj směřující do Kyjeva minulý týden zasáhla raketa krátce po jeho startu z teheránského letiště. Írán nejdříve tvrdil, že spoj PS752 postihl technický problém, tři dny po havárii ale oznámil, že stroj sestřelily jeho revoluční gardy. Íránský prezident Hasan Rúhání slíbil, že pachatelé "neodpustitelného omylu" budou potrestáni.

Letadlo se zřítilo jen několik hodin poté, co Írán raketovým útokem odpověděl na předchozí americký úder, který v Bagdádu zabil klíčového íránského generála Kásema Solejmáního. Podle agentury AP se zatím spojenci Washingtonu vyhýbají kritizování Spojených států za zvýšení napětí v regionu. Tento aspekt ale v týdnu zmínil kanadský premiér Justin Trudeau. "Kdyby v poslední době nedošlo k eskalaci v regionu, ti Kanaďané by teď byli doma se svými rodinami. Takovéto věci se při konfliktu a válce dějí. Nevinní lidé to odnesou nejvíc," řekl v televizním rozhovoru.

Kanada usiluje o to, aby byli její vyšetřovatelé plně zapojeni do objasňování havárie letu PS752. Dvojice kanadských činitelů už se v Íránu připojila k mezinárodnímu expertnímu týmu, kanadská vláda pro ně ale požaduje ještě užší spolupráci. Ukrajina chce, aby se na vyšetřování podíleli i její experti, kteří objasňovali sestřelení malajsijského letadla nad územím okupovaným proruskými separatisty v roce 2014.

AP ale uvedla, že zástupci postižených zemí dnes kromě "morálního tlaku" nezmínili jiné páky, kterými by mohli Írán donutit ke spolupráci. Kanadský ministr zahraničí po otázce na toto téma řekl: "Rozhodnutí je na Íránu a celý svět se dívá."