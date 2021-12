„Konkrétně jde o album s dokumenty a fotografiemi, které vlastnil bývalý vychovatel prince Charlese. Součástí je třeba jedenáct dopisů, psaných přímo královnou Alžbětou II," shrnuje stanice BBC.

Dopisy i fotografie dostával v průběhu let Michael Farebrother. Muž, který byl po několik let vychovatelem britského prince Charlese, a ke královské rodině tak měl velmi blízko. Do dražby listiny a snímky nabídl jeho synovec Tim Farebrother. Podle něj byl jeho strýc povolán k princi Charlesovi v době, kdy jeho otec, princ Philip, odjel pryč na lodi Britannia. „Ubohý princ Charles si neměl s kým hrát. Také potřeboval ve svém životě přítomnost dospělého muže," vyjádřil se Tim Farebrother. Jeho strýc zemřel v roce 1987.

Vychovatel si ovšem po léta ukládal soukromé dopisy, které mu členové britské královské rodiny posílali, a nyní byl díky aukci zveřejněn obsah části z nich. Nejstarší z dopisů v kolekci napsala Farebrotherovi královna Alžběta II. dokonce ještě dávno předtím, než se muž stal vychovatelem jejího syna. Konkrétně je dvoustránkový dopis datovaný do doby zasnoubení Alžběty s princem Philipem.

„Drahý Michaeli, dostala jsem tvůj laskavý dopis s blahopřáním k mému zasnoubení… Je tak hezké, když přátelé v tak důležitém životním okamžiku na člověka myslí a chci, abys věděl, jak velmi jsem vděčná," napsala mimo jiné tehdejší princezna Alžběta do psaní. Zmíněné věty z dopisu byly zveřejněny na webu aukčního domu.

Přátelství mezi královskou rodinou a Farebrotherem pokračovalo i nadále, příští královna mu například skoro dvoustranovým psaním děkovala i za blahopřání k narození jejího prvního syna, prince Charlese. „Miminko je velmi roztomilé, jsme na něj nesmírně hrdí," stojí v korespondenci.

Podle dalšího z dopisů v kolekci zase Farebrother zjevně princi Charlesovi poslal k narozeninám dárek. Není sice jasné, o jaký předmět jde, z tónu dopisu se ale dá usuzovat, že souvisel s jídlem. „Milý Michaeli, je od tebe velmi laskavé, že jsi našemu synovi dal tak krásný dárek. Až bude starší, najde pro něj skvělé využití, pokud bude jeho chuť k jídlu i nadále tak velká, jako nyní," uvádí v psaní příští britská královna.

Obsah dalšího z dopisů je o poznání smutnější. Královna Alžběta II. jej napsala pouhý týden poté, co zemřel její otec, král Jiří VI. V psaní píše o svém smutku a zmiňuje také to, jak skon populárního monarchy dopadl na jeho manželku a další dceru - královnu matku a princeznu Margaret. „Rodiče jsou pro každého nesmírně důležitou součástí života. Prázdnota a osamělost, která zbyla, se zdá být nesnesitelnou. Co se mě týče, čeká mě práce, a mám rodinu, o kterou se musím postarat. Ovšem pro mojí matku a sestru je pohled do budoucnosti mnohem horší," vyznala se v dopisu Alžběta II.

V červené kůži vázaném albu, které míří do dražby, se nachází celkem jedenáct podobných dopisů psaných královnou Alžbětou II., nejnovější z roku 1986.

Farebrother ovšem dostával dopisy nejen od panovnice. V kolekci, která směřuje do aukce, jsou i jemu adresovaná psaní od princezny Margaret, sestry Alžběty II., princezny Anny, jediné dcery Alžběty II., a následníka trůnu, prince Charlese. V jednom z dopisů například Charles popisuje, jak rodina prožila vánoční svátky ve Windsoru, a zmiňuje, jak si je užil jeho starší syn, princ William. „William se skvěle bavil, když honil ostatní děti, až dokud nebyl fialový v obličeji," stojí v psaní.

V jiném z dopisů zase Charles vzpomíná na dětství. Lehkým tónem žertuje o ženě, kterou potkával na škole v tělocvičně. „Ta cvičitelka měla velká stehna a strašně hlasitě na počátku každého cvičení křičela "Začněte!"," napsal princ Charles.

Kromě dopisů jsou v kolekci i fotografie členů britské královské rodiny. „Jde o 22 dosud nikde nepublikovaných černobílých snímků i s přiloženými negativy. Pořizoval je sám Farebrother. Na většině z nich je princ Charles v dětském věku, na některých pak i královna, královna matka či další členové královské rodiny," nastiňuje web aukčního domu Gorringes.

Součástí k prodeji nabídnutého alba jsou také kresby, které v dětství namalovali princ Charles a jeho sestra, princezna Anna. „Akvarel od princezny Anny zobrazuje plyšového medvídka," popisuje BBC.

Podle zástupců aukčního domu je kolekce písemností opravdovým pokladem. „Dělám tuto práci půl století, a nevzpomínám si, že bych viděl něco tak zajímavého, jako je tento soubor dokumentů," vyjádřil se Philip Taylor z aukčního domu Gorringes.

Písemnosti se dosud neprodaly, odhadovaná cena je mezi 50 a 80 tisíci liber (přibližně 1,5 až 4 miliony korun).