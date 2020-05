On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Německo v úterý zaznamenalo 1304 nových případů nákazy koronavirem, což je o 160 více než v pondělí. I tak jsou ale čísla několikanásobně nižší než na začátku měsíce. Úmrtí infikovaných Institut Roberta Kocha (RKI) v úterý registroval 202, o den dříve 163. Ještě výrazněji stoupl počet uzdravených. V pondělí jich podle odhadu RKI bylo 2900, v úterý 3100.

Nákaz zatím Německo dohromady zaznamenalo 157 641, uzdravených 120 400. Aktuálně je tedy infikovaných, o nichž úřady vědí, přes 37 200, což je o zhruba 1800 méně než v pondělí.

Celkový počet úmrtí nakažených se v zemi, která má 83 milionů obyvatel a v níž každý den z různých příčin umírá kolem 2600 lidí, vyšplhal na 6115. Zemřelým bylo v průměru 81 let, 87 procent úmrtí připadá na lidi starší 70 let.

I když nyní nákaza ustupuje, varují odborníci pravidelně před možnou druhou vlnou. Aby na podzim a v zimě nekolidovala s chřipkovou epidemií, objedná Německo 4,5 milionu očkování před chřipkou. "Starat se současně o mnoho nakažených chřipkou a koronavirem by mohlo náš zdravotní systém přetížit," zdůvodnil krok ministr zdravotnictví Jens Spahn v rozhovoru s listem Neue Osnabrücker Zeitung.

SRN prodloužila varování před cestami do zahraničí do 14. června

Německo prodloužilo varování před cestami do celého světa nejméně do 14. června. Týká se i států jako je Česko, které jsou koronavirem zasaženy méně než spolková republika. O prodloužení opatření, jež se vztahuje na cesty, které nejsou nutné, dnes rozhodla německá vláda na doporučení ministerstva zahraničí. Znovu situaci posoudí v červnu. Ministerstvo vnitra zase dalo najevo záměr prodloužit kontroly na některých hranicích do 15. května. ČR se netýkají.

Varování před cestami do zahraničí dosud Německo vydávalo v případech zemí jako je Afghánistán nebo Sýrie. V březnu ho ale kvůli pandemii nemoci covid-19 ministerstvo zahraničí vyhlásilo pro celý svět, což se ve spolkové republice nikdy předtím nestalo. Původně platilo do konce dubna, pak do 3. května a nyní bylo znovu prodlouženo.

Nutné to podle německé diplomacie je kvůli tomu, že je nadále potřeba počítat s drastickým omezením mezinárodní dopravy a také karanténními opatřeními a omezením veřejného života v mnoha zemích světa.

Ministr zahraničí Heiko Maas krok dopředu avizoval, když opakovaně zdůrazňoval, že na turistické cesty do zahraničí je ještě brzy. "Normální sezona dovolených s plnými bary na plážích a plnými horskými chatami v létě nebude. Za to by nebylo možné převzít zodpovědnost," vyjádřil své přesvědčení minulý týden.

Dnes schválené opatření se - pokud nebude znovu prodlouženo - letních prázdnin v Německu ale nedotkne. Ty totiž v žádné ze spolkových zemí nezačínají dříve než 22. června.

Kontroly na hranicích s Rakouskem, Francií, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem spolková republika zavedla 16. března. Prodlouženy byly nejprve do 4. května a nyní se ministr vnitra Horst Seehofer chce s dalšími předními politiky domluvit na tom, aby trvaly nejméně do 15. května. Hraniční přechody s Českem a trojicí dalších sousedních zemí Německo nekontroluje, také zde jsou ale nyní v pohraniční oblasti četnější hlídky.

Počet mrtvých v Rusku se blíží tisíci

Rusko zaznamenalo 5841 nově potvrzených případů nákazy koronavirem během uplynulých 24 hodin, což je méně než předchozí den, kdy tento počet činil 6411. Celkový počet potvrzených případů ve všech ruských regionech dosáhl 99 399, uvedla dnes agentura TASS s odvoláním na krizový štáb. Deník Kommersant upozornil, že poprvé v Rusku s nákazou zemřelo za den více než 100 lidí.

Nákaza si v Rusku, které má přibližně 146 milionů obyvatel, od počátku pandemie vyžádala 972 životů. Z toho 108 lidí zemřelo během uplynulých 24 hodin. Více než 10 tisíc lidí se uzdravilo z nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje.

Nejhorší zůstává situace v Moskvě, kde bylo zaznamenáno 50 646 případů nákazy, z toho 2220 bylo nově potvrzeno. Obyvatelé Moskvy mají od 30. března nařízeno zůstat doma a vycházet jen v nejnutnějších případech.

Starosta podle agentury TASS slíbil medikům ochotným pomáhat v moskevských nemocnicích s péčí o infikované pacienty měsíční plat přesahující 100.000 rublů (asi 34.000 Kč), stravu a ochranné pomůcky zdarma.

Rozlohou největší země světa zaujímá osmou příčku v počtu potvrzených případů, v počtu úmrtí je Rusko na 19. příčce mezi Indií a Portugalskem, poznamenal Kommersant s odvoláním na údaje americké Univerzity Johnse Hopkinse.

Španělsko hlásí rekordní počet uzdravených

Španělsko oznámilo rekordní počet uzdravených z covidu-19 za den - 6399. Informoval o tom dnes deník El País s odvoláním na nové údaje ministerstva zdravotnictví. Podle nich se dosud v zemi potvrdilo 212 917 nakažených koronavirem, z nichž se zhruba polovina uzdravila. Úmrtí za den ve Španělsku přibylo 325, což je o 24 víc než o den dříve.

Celkem ve Španělsku zemřelo 24 275 lidí s nemocí covid-19, což je třetí nejvyšší údaj ve světě. Co do počtu evidovaných případů nákazy je Španělsko, které má 47 milionů obyvatel, druhé na světě po USA. Od tohoto týdne Španělsko začalo uvádět jen případy potvrzené testem PCR, i tak je stále druhé ve světovém srovnání.

Denní počty úmrtí v posledních šesti dnech nepřesáhly 400 a v neděli bylo oznámeno 288 úmrtí, což byl nejnižší denní údaj od 19. března. Nejhorší byla ve Španělsku situace na přelomu března a dubna, kdy umíralo denně s covidem-19 přes 800 lidí, 1. dubna bylo oznámeno dokonce 950 úmrtí.

Španělská vláda v úterý oznámila, že 4. května začne s postupným uvolňováním omezení zavedených v polovině března. Uvolňování bude mít čtyři fáze, které budou trvat celkem osm týdnů, pokud se výrazně nezhorší šíření nákazy. Jednotlivé fáze nebudou stejné v celé zemi, vláda je bude koordinovat s autonomními regiony a uvolňovat se bude po provinciích či ostrovech. Každé dva týdny bude vláda vyhodnocovat situaci.

Kritérii pro zmírňování restriktivních opatření budou mimo jiné kapacita nemocnic, zejména lůžek jednotek intenzivní péče či počty nově nakažených v dané provincii.

Jednotlivé fáze jsou označeny nula až tři. Fáze nula začne podle deníku La Vanguardia 4. května, kdy budou moci Španělé začít chodit ven i za účelem individuálního sportu a restaurace budou moci nabízet jídlo s sebou. Dosud mohli lidé od poloviny března ven jen na nákup, do lékárny, k lékaři či do práce a od neděle mohou chodit na vycházku s dětmi.

Do fáze 1 by měly jako první, a to už 4. května, vstoupit jeden z Baleárských ostrovů (Formentera) a tři z Kanárských ostrovů (La Graciosa, La Gomera a El Hierro), které tak budou moci mimo jiné otevřít ze 30 procent zahrádky restaurací a barů i hotely a ubytování s výjimkou společných prostor. Podle deníku La Vanguardia vláda chce, aby do fáze 1 mohl vstoupit zbytek země 11. května.

Fáze 2 počítá s otevřením restaurací pro zákazníky, ale jen při 30procentní obsazenosti, s dodržením bezpečné vzdálenosti a pouze s obsluhou u stolu. Obnovit se může lov a rybolov a provoz kin a divadel, ten ale jen se třetinovou návštěvností. Stejné omezení počtu návštěvníků bude platit v této fázi i pro výstavy. Kulturní akce budou v této fázi povolené s účastí méně než 50 lidí, v případě venkovních pod 400 lidí, musí ale jít o akce, kde se sedí. V poslední fázi uvolňování se počítá i s otevřením velkých obchodů s dodržováním bezpečné vzdálenosti.

Nošení roušek na veřejnosti španělská vláda nařizovat nebude, nicméně je doporučuje. Šéf úřadu pro nouzové situace ministerstva zdravotnictví Fernando Simón k tomu dnes novinářům řekl, že povinně roušky vláda nebude požadovat, protože si je vědoma obtížnosti jejich nošení pro některé lidi, například osoby s dýchacími problémy, sportovce či děti.