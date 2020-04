On-line ke koronaviru můžete nalézt zde

„Premiérovi se dostává prvotřídní péče, děkuje všem pracovníkům (státního zdravotnického systému) NHS za jejich namáhavou práci a nasazení,“ dodává prohlášení úřadu vlády.

Do nemocnice St Thomas' Hospital se 55letý Johnson z domácí izolace přesunul v neděli večer poté, co se už déle než týden potýkal s nemocí. Vládní prohlášení tehdy hovořilo o "preventivním kroku" a "rutinních" vyšetřeních. Ještě při podvečerní tiskové konferenci pak Raab opakoval, že Johnson je v kontaktu s kolegy a nadále stojí v čele vlády. Na svém twitteru pak Johnson v pondělí mimo jiné napsal, že je „v dobrém rozpoložení a v kontaktu se svým týmem.“

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.