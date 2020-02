Nové oběti v Íránu jsou dvě starší ženy ze středoíránské provincie Markazí a třetí pochází z Alborzu na severu země, oznámila agentura IRNA. Nakaženo je přes 60 lidí, ale podezření na infekci je u 900 dalších. Podle íránské státní televize má dnes do země přicestovat delegace Světové zdravotnické organizace.

Z íránských zdrojů není jasné, kolik lidí Írán umístil do karantény, ale agentura Mehr oznámila, že jenom v Komu bylo hospitalizováno 320 lidí. Íránské úřady zakázaly konání koncertů, fotbalových utkání a v několika provinciích jsou z preventivních důvodů zavřené školy a univerzity.

Online reportáž Koronavirus 29.02. 21:02 Turecko zastavilo kvůli koronaviru letecké spojení s Itálií, Irákem a Jižní Koreou. 29.02. 19:37 První úmrtí na koronavirus ohlásily také Spojené státy. Došlo k němu ve státě Washington na západním pobřeží, v zemi je celkem 66 případů nákazy. 29.02. 18:38 V Itálii zemřelo dalších osm lidí nakažených koronavirem, což znamená, že obětí je již 29. Počet nakažených vzrostl na 1128. Italská vláda proto požádá parlament o možnost zvýšit rozpočtový schodek, aby získala prostředky na boj s koronavirem. 29.02. 18:24 Úřady potvrdily dalšího nakaženého v hotelu na Tenerife. Již pátým nemocným v resortu Costa Adeje Palace Hotel je Ital, který byl v karanténě ve svém pokoji od 24. únoru. Ve stejném hotelu bylo v karanténě i šest Čechů, pět z nich však lékaři v pátek propustili zpátky do vlasti. V karanténě stále zůstává jedna Češka. Celá on-line reportáž ZDE

Některé sousední země uzavřely hranici s Íránem, další zrušily letecké spoje. Přibývá nakažených v Kuvajtu a Bahrajnu, které mají osm nemocných. Mezi těmi v Bahrajnu jsou čtyři občané Saúdské Arábie. Virus se šíří od prosince z Číny a zabil od té doby přes 2660 lidí, naprostou většinu z nich v Číně.

Nová ochranná opatření v Iráku

Irák, který má rozsáhlé kontakty s Íránem, dnes vyhlásil nová ochranná opatření. Zakázal na neurčito vstup cestujícím z Íránu i z Číny a vydal přísná omezení pro cestující z Thajska, Jižní Koreje, Japonska, Itálie a Singapuru. Zákaz se týká lidí, kteří z těchto zemí cestují přímo i s přestupy, ale neplatí pro irácké občany, diplomaty a oficiální delegace. Ministerstvo zdravotnictví Iráčanům nedoporučuje do těchto zemí cestovat.

V Nadžafu, kam směřují často šíitští poutníci a kde byl první irácký případ nákazy ohlášen v pondělí, jsou na deset dní zavřené školy a univerzity. Úřady lidem také doporučují vyhnout se cestám do Nadžafu. V Iráku se konají od loňska masové protivládní demonstrace, ale vlivný šíitský duchovní Muktada Sadr dnes svým stoupencům doporučil, aby z obav před šířením viru od dalších protestů upustili.

Jedno z nejfrekventovanějších letišť světa - Dubaj - dnes omezilo lety do Íránu s tím, že spoje do Teheránu zatím budou pokračovat, avšak ty do jiných měst se ruší. Všichni pasažéři z Teheránu budou muset projít na letišti zdravotní kontrolou. Dubajské letiště slouží často k přestupům do dalších zemí a Bahrajn oznámil, že ruší na 48 hodin všechny lety z Dubaje a emirátu Šardžá.

Podle bahrajnského ministerstva zdravotnictví všech osm lidí nakažených virem přicestovalo do Bahrajnu z Íránu přes Dubaj.