„Evropa dnes představuje asi pětinu světové ekonomiky. Sedm z deseti nejkonkurenceschopnějších ekonomik na světě je evropských. Svou globální solidaritu dokazujeme tím, že jsme největším dárcem oficiální rozvojové pomoci, dává 60 % celosvětového objemu. Naše společnosti jsou nejen prosperující, ale také soudržné,“ uvedl Petříček.

Český ministr pak vidí v Indii přirozeného partnera pro Evropskou unii, což brexit může podle něj dokonce zlepšit. „Evropská unie konečně nebude v Indii vnímána jako taková Británie plus,“ uvádí šéf diplomacie.

„I Indie ví, že v dnešním globalizovaném světě, pokud v ní chce hrát takovou roli, jakou si jako budoucí nejlidnatější země světa zasluhuje, musí mít spolehlivé partnery,“ řekl po návštěvě Indie Petříček. „EU a Indie jako dvě největší demokracie takovými přirozenými partnery jsou,“ dodal ministr. Indie bere do značné míry Evropskou unii také jako vzor i pro své vnitřní fungování.

I proto, že zvenčí zdánlivě jednolitá Indie je uvnitř podobně složitým státním celkem jako Unie. „Indie má 28 států, my po brexitu 27. Je to směsice kultur, národností, jazyků i náboženství,“ porovnává indický stát s Evropskou unií český velvyslanec Milan Hovorka.

Váš „pan Evropa“

Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda. Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

Podobné problémy

Indie proto řeší mnohé problémy, které známe z Evropské unie, jako jsou složité fungování státního mechanismu, obtížné slaďování zákonů platících v jednotlivých částech obrovské, dnes už téměř 1,4miliardové země.

„Podobně jako Evropská unie se i Indie snaží o snižování regionálních rozdílů mezi jednotlivými částmi země,“ dává další příklad Hovorka. „Na druhé straně tu ústřední vláda zavedla jednotné daně, což je pro Indii obrovská změna,“ uvádí velvyslanec. Alespoň v tom má Indie před Evropskou unií náskok.

Podobně jako teď po brexitu Evropská unie i Indie, mnoho desítek let po odchodu Britů, řeší, jak se spolu Indové jinak než anglicky domluvit. „Vláda se snaží v posledních letech prosazovat jako společný jazyk hindštinu a angličtina je ve školní výuce na ústupu. Výsledkem ale bývá, že anglicky se část Indů spolu nedomluví a hindsky také ne,“ uvádí jeden západní diplomat.

EU je už dnes pro Indii největším obchodním partnerem. Členské státy Unie se podle oficiálních statitisk v souhrnu podílejí na vývozu Indie 18 % a na dovozu 12 %. Podíl investic členských států EU v Indii dosahuje pětadvaceti procent. Mohlo by to být ale daleko víc, kdyby se Unie dokázala s Indií dohodnout na zóně volného obchodu.

Stále je to demokracie

Přestože se každoročně konají summity Evropská unie-Indie, další se koná už příští týden, jednání o uvolnění obchodu byla zmrazena. A to proto, že Brusel a Dillí nenašly v minulých letech žádné zásadní oblasti, v nichž by se dokázaly dohodnout na uvolnění překážek pro obchodní výměnu. „Ambice jednotlivých stran se zkrátka nepotkávaly. V současné době je zde ale zájem jednání obnovit,“ říká Petříček.

Indie v současnosti otevírá svůj trh a Evropané jsou na něm vítáni. Na druhé straně má ale část evropských politiků výhrady k nedávno přijatým zákonům o přistěhovalectví, které podle obhájců lidských práv diskriminují muslimy. „Přes snahy o upřednostňování hinduistické kultury zůstává Indie fungující demokracií, kde probíhají volby, které vedou ke změně sil u moci,“ uvádí velvyslanec Hovorka. „Demokracie se tu stále uplatňuje jako samočisticí organismus,“ dodává velvyslanec.

