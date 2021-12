Když před několika měsíci v Dubaji přivítal první návštěvníky bazén s hloubkou šedesát metrů, nejnavštěvovanější město ve Spojených arabských emirátech si připsalo na konto rekord v podobě nejhlubšího bazénu světa. Nyní Dubaj získala další světové nej - opět bazén, ovšem na druhém konci spektra. Návštěvníci města si totiž od tohoto týdne zaplavou v nejvýše položeném infinity bazénu s 360-stupňovým výhledem na planetě. „Bazén Aura Skypool se nachází ve výšce 200 metrů, na padesátém patře mrakodrapu Palm Tower," uvádí CNN.

Takzvaný infinity bazén v překladu znamená nekonečný - zdánlivě jakoby neměl okraje a voda z něj plynule přecházela do okolité oblohy. Dubajský bazén Aura hostům navíc nabízí 360-stupňový výhled. Má totiž tvar čtverce, lemuje okraje padesátého patra, které je možné obplavat kolem dokola. Uprostřed patra je pak hala s občerstvením a vyhlídková plošina.

Ze sci-fi skutečností. Vily v Dubaji vyrůstají z moře, mají i své korálové útesy

Bazén je unikátní i na dubajské poměry, kde prakticky nic není nemožné. „Z vody si lidé vychutnají pohled na nejikoničtější stavby Dubaje - od uměle vytvořeného ostrova ve tvaru palmy Palm Jumeirah, přes hotel Burdž al-Arab až po mrakodrap Burdž Chalífa," nastínil Antonio Gonzales, ředitel společnosti Sunset Hospitality, která bazén vlastní.

Ceny vstupenek do bazénu se liší podle denní doby - nejlevnější jsou ranní vstupy. Mezi desátou dopoledne a druhou odpoledne lidé zaplatí v přepočtu 1050 korun, od třetí odpoledne až do západu Slunce pak vykoupání stojí v přepočtu 1240 korun. K dispozici je i celodenní VIP vstupenka za v přepočtu 2300 korun.

Zdroj: Youtube

Zdá se, že otevřením bazénu Aura už Dubaj shromáždila většinu možných světových nej v této kategorii. „Ve městě se nachází také nejvýše položený infinity bazén uvnitř budovy na světě. Tato atrakce leží ve výšce téměř 249 metrů, konkrétně v 77. patře hotelu Jumeirah Gate. Je zapsána i v Guinessově knize rekordů. Na rozdíl od bazénu Aura do něj však smí vstoupit pouze hoteloví hosté starší 21 let. Vstupenku do bazénu získají také ti, kdo si zarezervují stůl v restauraci Zeta Seventy Seven, který se nachází na stejném patře jako bazén," zmiňuje CNN.