Nad hodnotou jedna, která znamená zrychlování šíření epidemie, je reprodukční číslo nepřetržitě od konce srpna. Právě s koncem prázdnin začala epidemie v Česku znovu nabírat na síle. Poměrně výrazně k dnešku vzrostlo tzv. incidenční číslo, tedy počet nově potvrzených případů covidu-19 na každých 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní, a to ze 74 na 81. Nejrychleji se nákaza šíří v Moravskoslezském kraji.

Ve všední dny tohoto týdne se denní počet nově nakažených držel kolem 1500, v pátek vzrostl na téměř 1800. Naposledy testy odhalily za jeden den více infikovaných 5. května, kdy přibylo 1873 případů. I přes zhoršování je situace lepší než loni. Před rokem touto dobou byly denní nárůsty nově nakažených kolem 10 tisíc a v nemocnicích bylo asi 3 tisíce lidí s covidem, z toho přes 500 ve vážném stavu.

Pro vývoj epidemie i protikoronavirová opatření je víc než počet nakažených rozhodující, kolik lidí s nákazou skončí v nemocnicích, zvláště na jednotkách intenzivní péče. Zatímco předchozí pátek jich bylo podle údajů ministerstva 338, před tímto víkendem bylo hospitalizovaných 459. Z toho téměř pětina - 87 - je ve vážném stavu. Počet pacientů s těžkým průběhem covidu stoupl proti minulému týdnu o 24.

Rovněž úmrtí lidí s covidem-19 v poslední době přibývá. Za tento týden zatím zemřelo 29 nemocných, za stejné období předchozího týdne bylo obětí 19. V první polovině září se ještě počty úmrtí za týden pohybovaly v řádu jednotek.

Přes 1,7 případů od loňského března

Nově odhalených případů covidu přibývá po celém Česku, mezi regiony jsou ale značné rozdíly. Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji, kde v posledních sedmi dnech připadá na 100 tisíc obyvatel 136 nakažených. V jižních Čechách je incidenční číslo 127, víc než sto případů má ještě Olomoucký kraj. Naopak relativně nejméně se infekce šíří v Libereckém kraji, kde za týden připadá na 100 tisíc lidí 25 případů koronaviru. Mezi okresy je nejvyšší počet nakažených v přepočtu na obyvatele za týden na Českobudějovicku a v Ostravě-městě, kde stouplo na víc než 210 případů.

Za celou dobu epidemie od začátku loňského března bylo v Česku zaznamenáno přes 1,7 milionu případů covidu-19, z toho přes 97 procent nakažených se vyléčilo a 30 539 lidí s prokázanou nákazou zemřelo. Počet dávek vakcíny proti covidu se od začátku očkování loni v prosinci blíží 12 milionům, plně naočkováno je přes šest milionů lidí, to znamená méně než 60 procent populace. Očkovat se mohou lidé starší 12 let. Proočkovanost ale stále není taková, jaká by podle odborníků bylo potřeba, tempo očkování přitom od léta zpomaluje nebo stagnuje. V pátek dostalo vakcínu zhruba 13 500 lidí, podobně jako před týdnem.

Laboratoře poslední všední den tohoto týdne provedly skoro 111 tisíc testů, nejvíce v tomto týdnu, oproti minulému pátku asi o 2700 méně. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních na provedených testech klesl na 3,4 procenta a u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšil na 8,2 procenta.

Ministerstvo zdravotnictví chce na rychlejší šíření viru reagovat zkrácením platnosti testů na covid a posílením kontrol. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek konstatoval, že epidemie se sice nevyvíjí dobře, ale zátěž nemocnic je zatím nízká. Od prosince se mají přestat až na výjimky hradit testy na covid-19 z veřejného pojištění, což má motivovat k očkování. Na týden se má zkrátit karanténa pro lidi po kontaktu s nakaženým. Vojtěch by také chtěl, aby bezinfekčnost v restauracích kontrolovali sami jejich pracovníci, což restauratéři odmítají.