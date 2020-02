Už o víkendu bylo oznámeno dokončení stavby první nové nemocnice s 1000 lůžky ve Wu-chanu, v pondělí toto zdravotnické zařízení začalo ošetřovat pacienty. Obě nemocnice byly vybudovány z montovaných stavebních buněk a jsou v nich k dispozici izolační místnosti pro infikované pacienty.

Práce na druhé nové nemocnici Lej-šen-šan začaly 25. ledna a podílelo se na nich více než 12 tisíc dělníků. Součástí nemocničního komplexu je i sedm budov, které budou fungovat jako ubytovny pro zdravotnický personál.

V nemocnici jsou laboratoře schopné vyhodnotit 300 krevních vzorků za hodinu. Nemocnice má také speciální ventilační systém, který brání šíření virů z areálu, píší čínská média.

Provizorní zařízení

Nemocní s mírnějšími příznaky jsou ve Wu-chanu umísťováni do provizorních zdravotnických zařízení, která rychle vznikají přeměnou sportovních a kulturních center či výstavišť. Podle fotografií se jedná o obrovské prostory s řadami hustě natěsnaných lůžek, která od sebe nejsou nijak oddělena.

Nový typ koronaviru se začal šířit právě z jedenáctimilionového čínského města Wu-chan. Z 565 obětí choroby zemřelo 564 lidí v Číně a jeden člověk na Filipínách. Mezi nakaženými připadá podle Světové zdravotnické organizace 80 procent případů nakažených na čínskou provincii Chu-pej, jejíž je Wu-chan metropolí, a 99 procent na Čínu.

Agentura Reuters dnes uvedla, že Čína kvůli šířící se nákaze zvažuje odklad výročního zasedání čínského parlamentu, které by mělo začít 5. března. "Podle současné situace to nevypadá, že by se podařilo nákazu zvládnout do března," řekl agentuře Reuters nejmenovaný vládní úředník. Na zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců bývají mimo jiné vytyčeny hlavní ekonomické cíle země a zveřejněn obranný rozpočet.