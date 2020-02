První dva nemocní se objevili také v Toskánsku. Celkem podle nejnovější bilance stoupl počet nakažených na 283, sedm lidí zemřelo. Převážná většina nemocných - 212 - je v severoitalské Lombardii.

Itálie je tak nyní zemí s třetím nejvyšším počtem lidí nakažených novým typem koronaviru na světě po Číně a Jižní Koreji.

"Je to žena původem z Bergama, která přijela do Palerma se skupinou přátel ještě předtím, než byla v Lombardii vyhlášena pohotovost," řekl sicilský guvernér Nello Musumeci. Turistka je nyní na infekčním oddělení palermské nemocnice Cervello, v karanténě jsou i všichni ostatní členové výpravy a lidé, s nimiž žena přišla v posledních dnech do styku.

"Neprožíváme žádnou katastrofu, ale stav nouze, který dokážeme řešit. Přijímáme přiměřená opatření, abychom epidemii omezili," uvedl dnes na tiskové konferenci premiér Giuseppe Conte. Podle něj vláda zvažuje, jak přesně budou vypadat podpůrná opatření pro podniky a průmyslová odvětví, která epidemie nejvíce zasáhne.

Ministr zdravotnictví Roberto Speranza se má dnes odpoledne sejít se svými kolegy ze sousedních zemí a také s ministry z Německa a Chorvatska. Má s nimi probrat plány italské vlády a koordinovat případná další opatření proti šíření koronaviru. Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes uvedla, že kroky přijaté italskými úřady považuje za dostatečné a že podle ní pomohou postup viru zpomalit.

Nejpřísnější opatření kvůli šíření koronaviru dál platí v regionech Lombardie, Benátsko, Piemont, Emilia Romagna, Furlánsko-Julské Benátky, Ligurie a Trident-Horní Adiže na severu země. Jsou tam uzavřené školy, muzea, divadla a kina, někde nefungují ani restaurace a bary, nesmějí se konat akce s velkým množstvím účastníků včetně sportovních. V lombardských a benátských kostelích se neslouží mše, pohřební a svatební obřady se smějí konat jen s omezeným počtem účastníků. Ruší se i venkovní trhy. Ministryně školství Lucia Azzolinaová oznámila, že žádná italská škola nesmí až do 15. března pořádat výlety po Itálii ani do zahraničí.

O víkendu se nekonaly ani zápasy první fotbalové ligy, podle ministra sportu Vincenza Spadafory zřejmě další utkání zrušena nebudou, na stadionech se však bude hrát bez diváků.

Z téměř tří stovek potvrzených nemocných pocházejí více než dvě třetiny z Lombardie, 42 nakažených je v sousedním regionu Benátsko a 23 v regionu Emilia Romagna. První nemocné dnes ohlásilo rovněž Toskánsko: nemocnice ve Florencii ošetřuje podnikatele, který se zřejmě koronavirem nakazil při cestě do Asie, další nakažený je po cestě do Lombardie ve městě Pistoia.

Zemřelo sedm nemocných, nejmladšímu bylo 62 let. Všechny oběti byly v pokročilém věku a trpěly dalšími závažnými zdravotními problémy, proto podle listu Corriere della Sera nelze s jistotou určit, zda nákaza koronavirem byla příčinou úmrtí nebo jen přispěla k fatálnímu zhoršení zdravotního stavu.

V okolí lombardského města Codogno v provincii Lodi je nařízena karanténa pro obyvatele 11 měst a obcí s více než 50 tisíci obyvateli. Policie dnes oznámila, že zasaženou oblast bude střežit ještě přísněji a počet kontrolních stanovišť zvýšila z 15 na 35.

Epidemie koronaviru rozhádala italské politiky, hledají viníka

Epidemie koronaviru v Itálii rozhádala i tamní politiky, kteří se vzájemně obviňují z toho, kdo nese za rychlý postup nemoci největší zodpovědnost. Premiér Giuseppe Conte obvinil vedení nemocnice v lombardském Codognu, kde se lékaři starali o jednoho z prvních nakažených, že nedodržela všechny hygienické předpisy, což mohlo způsobit rozšíření infekce. Nevyloučil, že dohled nad regionálním zdravotnictvím by mohla převzít vláda. Lombardský guvernér označil premiérovo vyjádření za urážlivé.

"Ukázalo se, že vedení na úrovni nemocnice se zcela neřídilo bezpečnostními předpisy, což jistě přispělo k šíření (infekce)," řekl premiér Conte v pondělí v televizní stanici Rai 1.

Online reportáž Koronavirus 29.02. 21:02 Turecko zastavilo kvůli koronaviru letecké spojení s Itálií, Irákem a Jižní Koreou. 29.02. 19:37 První úmrtí na koronavirus ohlásily také Spojené státy. Došlo k němu ve státě Washington na západním pobřeží, v zemi je celkem 66 případů nákazy. 29.02. 18:38 V Itálii zemřelo dalších osm lidí nakažených koronavirem, což znamená, že obětí je již 29. Počet nakažených vzrostl na 1128. Italská vláda proto požádá parlament o možnost zvýšit rozpočtový schodek, aby získala prostředky na boj s koronavirem. 29.02. 18:24 Úřady potvrdily dalšího nakaženého v hotelu na Tenerife. Již pátým nemocným v resortu Costa Adeje Palace Hotel je Ital, který byl v karanténě ve svém pokoji od 24. únoru. Ve stejném hotelu bylo v karanténě i šest Čechů, pět z nich však lékaři v pátek propustili zpátky do vlasti. V karanténě stále zůstává jedna Češka. Celá on-line reportáž ZDE

Ačkoli Conte nemocnici konkrétně nejmenoval, vyplynulo z kontextu, že předmětem kritiky je zdravotnické zařízení v patnáctitisícovém Codognu. Tam se koncem minulého týdne potvrdila nákaza koronavirem u 38letého muže. Toho úřady považují za prvního nemocného, který zřejmě přímo nakazil desítky dalších lidí. Na virus byla poté pozitivně testována jeho těhotná manželka a další příbuzní, lékaři a sestry, které se o něj starali, i další pacienti, kteří leželi v téže nemocnici.

Premiér naznačil, že v případě nutnosti by centrální vláda mohla převzít řízení zdravotnictví, které mají v Itálii na starosti jednotlivé regiony. Lombardský guvernér Attilio Fontana kvůli tomu Conteho kritizoval a řekl, že by to porušilo zákonem garantovanou autonomii.

Premiér plánuje na dnešek videokonferenci s guvernéry všech 20 italských regionů, během níž chce se samosprávami koordinovat postup boje proti epidemii. Pokud si to situace bude žádat, chce vláda uplatnit "mimořádná celoplošná" opatření proti šíření nemoci.

Nárůst nemocných v Číně

V pondělí čínské úřady zaznamenaly v pevninské Číně 508 nových potvrzených případů, v neděli jich bylo 409. Celkem se zde dosud nakazilo 77658 lidí. Většina nakažených připadá na Chu-pej, v pondělí to bylo 499 případů.

Jižní Korea dnes ohlásila 60 nových případů nákazy koronavirem. Celkem se v této asijské zemi nakazilo 893 lidí, z nichž osm onemocnění COVID-19, které koronavirus způsobuje, podlehlo, napsala agentura AP.

Předchozí bilance za neděli, ohlášená v pondělí, činila 161 nových případů a dva mrtvé s celkovým počtem sedmi obětí. Země kvůli rostoucímu počtu lidí nakažených novým koronavirem zvýšila zdravotní pohotovost na nejvyšší stupeň. Zvýšená pohotovost vládě umožňuje vynucovat zákaz veřejných aktivit i dočasné uzavření škol.

V pondělí americký ministr zahraničí Mark Esper podle AP oznámil, že kvůli nákaze USA a Jižní Korea zvažují omezit společná vojenská cvičení. Esper dodal, že je přesvědčen, že velitelé naleznou způsob, jak ochránit jednotky a jak zároveň zajistit plnou připravenost na obranu této asijské země.

Čtvrtá oběť z lodi Diamond Princess

V Japonsku zemřel na nákazu novým koronavirem čtvrtý člověk z výletní lodi Diamond Princess, kterou tato východoasijská země vzala do karantény. Dnes o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na japonskou televizi NHK. Mrtvým je pasažér, kterému bylo okolo osmdesáti let.

Na lodi Diamond Princess, která je od 3. února v karanténě, cestovalo 3700 lidí. Nákaza koronavirem se prokázala u více než 600 z nich. Všichni ostatní pasažéři museli zůstat na lodi ve 14denní karanténě, zdravé pak Japonsko začalo postupně propouštět.

Japonsko za přístup k nákaze na lodi čelí kritice. Ukázalo se také, že u několika cestujících, které Japonsko testovalo jako negativní, se po repatriaci do jejich vlastí nákaza potvrdila.

Postup Japonska je sledován mimo jiné i kvůli blížícím se letním olympijským hrám, jež se budou od 24. července konat v Tokiu. Organizátoři už z preventivních důvodů odložili začátek školení dobrovolníků. Objevují se názory, že olympiáda by měla být z preventivních důvodů odložena, případně zrušena. Japonský ministr zdravotnictví Kacunobu Kató dnes podle Reuters prohlásil, že je příliš brzy hovořit o odřeknutí her.