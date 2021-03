Covidová bilance 210milionové země je podle agentury Reuters třetí nejhorší na světě, více nakažených mají jen USA a Indie. Více mrtvých s covidem mají jen Spojené státy. Ale ty opravdu masivně očkují. Podobná gigantická vakcinační kampaň se rozjela v Indii. Brazílie naočkovala jednou dávkou méně než čtyři procenta národa, obě injekce pak dostalo asi procento. Důvodů je řada, od cílené ignorace nákupů ze strany centrálních orgánů až po těžkopádnou distribuci.

Po již měsíc trvajícím dramatickém růstu počtu nakažených se brazilské zdravotnictví ocitlo na hraně kolapsu. „Většina velkých měst už nemá téměř žádná volná lůžka intenzivní péče,“ oznámil státní zdravotnický výzkumný ústav Fiocruz. Jednotlivé státy brazilské federace proto vyhlašují místní lockdowny.

Sao Paulo nařídilo na čtrnáct dní uzavřít bary, restaurace a obchody. Přísnější restrikce přijala metropole Brasília. Rio de Janeiro vyhlásilo zákaz nočního vycházení a omezilo provoz restaurací. O celobrazilské karanténě ale nechce Bolsonaro ani slyšet, informoval deník The New York Times.

Apokalypsy v Jižní Americe se obává i světová zdravotnická organizace. „Jestliže to Brazílie nebude brát vážně, ovlivní to všechny její sousedy i další země. Toto je problém celé Latinské Ameriky,“ zdůraznil její předseda Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Bez mezd a práce budeme žít v chudobě,“ argumentuje ale prezident, který opatření v jednotlivých státech kritizuje a opakovaně zlehčuje rizika nekontrolovaného šíření koronaviru. Tíživá situace v jeho zemi není pro něj prioritou. V posledních dnech řešil především zbraně.

Čtyři nové dekrety

Brazílie je zemí, kde je každoročně zastřeleno nejvíce lidí na světě. Bolsonaro nyní podepsal čtyři nové dekrety, z nichž plyne, že by si běžný Brazilec mohl pořídit zbraní, skoro kolik by chtěl. Do teď i kvůli příšerným číslům násilných úmrtí, byla tato možnost zásadně omezena. Proti nové prezidentově agendě protestují skoro všichni. I významní spolustraníci.

„Plním společenskou vůli. Brazilci touží po zbraních,“ brání se Bolsonaro. „Národ netouží po zbraních, touží po vakcínách proti covidu,“ nesouhlasí odstupující šéf parlamentu Rodrigo Maia. O tom, zda dekrety vstoupí v platnost, se povede v zemi, kterou trápí především skličující čísla obětí pandemie, ještě horká ústavní válka. Prezidentova popularita sice v posledních měsících trochu padá, ale drží se stále na přijatelných číslech. Mohou za to i dávky pomoci chudším Brazilcům, do nich ž stát vkládá řádově desítky miliard dolarů ročně.

Brazilské epidemiology kromě nečinnosti centrálních orgánů znepokojuje i nová varianta viru z Amazonie, která se snadněji šíří a je schopna znovu infikovat lidi, kteří již nemoc prodělali. Nadějí by pro Brazilce mohly být výsledky jedné ze studií. Američtí vědci v ní potvrdili, že vakcína od firmy Pfizer zabírá i na brazilskou mutaci. To by ale Bolsonarova administrativa musela chtít tyto vakcíny pořídit.

„Není nejmenší šance, že bychom současný tragický trend zvrátili ještě v tomto pololetí. A pokud chceme něco změnit v tom dalším, musíme začít očkovat,“ sdělil agentuře AP epidemiolog Jesem Orellana z Fiocruzu.