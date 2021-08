V sobotu 23. srpna 1941 začala takzvaná bitva o kyjevský kotel, která se zapsala do světové historie několika tragickými a krutými prvenstvími. Zaprvé se při této obří obkličovací operaci dostalo do uzavřeného kotle na 600 tisíc mužů, což z ní dělá největší obklíčení vojsk v historii. Za druhé se neslavně zapsala do dějin válečné propagandy. A za třetí po ní přišel jeden ze zdaleka nejhorších masakrů lidských dějin.

Německý voják v kyjevské citadele | Foto: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 183-L20208 / Schmidt / CC-BY-SA 3.0

"Co říkáte tomuto příkladu? Německá branná moc dny a týdny neútočila na Kyjev, aby ušetřila krev německých vojáků a protože její velení vědělo, že toto město během obkličovací bitvy ukončené minulý, tak jako tak padne do našich rukou. O plánu takové obkličovací bitvy přirozeně nemohlo nic říci, protože by se o tom dozvěděl také nepřítel… Britská lživá propaganda rozšířila zprávu, že náš útok uvázl, protože je v Kyjevě mor. Pan Bramsig a paní Knöterichová to slyší a vyprávějí to šeptandou dál jedné paní či matce, jejíž syn leží před Kyjevem, a my máme mlčet, protože je to v zájmu našich vojáků," vztekal se krátce po uzavření kyjevského kotle německý ministr propagandy Joseph Goebbels na všechny, kdo poslouchali zahraniční rozhlas, a žádal pro ně "exemplární tresty".