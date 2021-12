Dvě sedadla, křídla, žádné stěny. První motorové letadlo světa, Wright Flyer, bylo technologickým zázrakem, který změnil svět. Proletět se v něm byla čest, a tak v roce 1910 do stroje usedl i tehdy už bývalý americký prezident Theodore Roosevelt. Let trval jen pár minut, pilot s Rooseveltem se proletěli nad shromážděným davem lidí. I tato malá chvíle ale stačila na to, aby se Roosevelt zapsal do historie jako první americký prezident, který kdy letěl.

Vražda opředená tajemstvím. USA odtajnily dokumenty o útoku na Kennedyho

V té době byla letadla ještě v plenkách, a tak zřejmě nikdo nepočítal s tím, že už za pár let se letecká přeprava amerického prezidenta stane z jednorázové senzace standardní záležitostí. Došlo k tomu v období druhé světové války. Prvním, opravdu pravidelně létajícím prezidentem se stal další Roosevelt - Franklin Delano. Ten v roce 1944 požádal o zřízení Prezidentské letecké kanceláře, která by se starala o leteckou přepravu hlavy státu i jejího personálu. Cesta ke vzniku ikony, označení Air Force One, se definitivně otevřela. Deník přináší zajímavosti o létání amerického prezidenta.

Jedno označení, nekonečně letadel

Pokud si lidé pod pojmem Air Force One představují jedno konkrétní prezidentské letadlo, ve skutečnosti se mýlí. Air Force One je totiž označení pro jakékoliv letadlo ve vzduchu, na jehož palubě se nachází americký prezident. „Je ale potřeba říct, že se zaužívala praxe, podle níž se tento termín vztahuje především k letadlům speciálně vybaveným pro to, aby mohly převézt vrchního velitele amerických ozbrojených sil," píše se na oficiálním webu Bílého domu. V současnosti jde o dva Boeingy 747-200B.

Zjednodušeně řečeno, je velmi nepravděpodobné, že by amerického prezidenta převáželo "jakékoliv" letadlo, když má k dispozici letadla vyrobená speciálně pro něj. Kdyby ale taková situace nastala, tak se Air Force One může stát prakticky každý stroj.

Kdo je kdo

Přesto, že se letecké přesuny amerického prezidenta staly standardem už v období druhé světové války, až do padesátých let minulého století nikdo pojem Air Force One neznal. Letadla, v nichž se hlavy USA přepravovaly, byla označována stejně, jako jakýkoliv jiný stroj. Změnila to až náhoda.

„Podle známého příběhu letěl v roce 1953 tehdejší prezident Dwight Eisenhower letadlem s označením Air Force 8610. Shodou okolností se ovšem ve stejné oblasti vyskytl civilní dopravní letoun s označením Eastern Air Lines Flight 8610," uvádí server Live Science. Lidé, starající se o bezpečnost amerického prezidenta, si uvědomili, že případná záměna těchto dvou letadel mohla vyústit v katastrofu, a tak se pro označování letadla vezoucího hlavu USA zaužíval v radiové komunikaci termín Air Force One.

Obávaný snajpr Zajcev: Legendou se stal díky své chytré a chladnokrevné taktice

Až do šedesátých let se američtí prezidenti přesouvali v letadlech, ve kterých se sice vezli jen oni a jejich tým, zároveň ovšem šlo o zcela běžné stroje, bez zvláštních vymožeností či vnitřního vybavení. Změnilo se to v roce 1962, kdy byl v úřadu prezident John F. Kennedy. „Stal se prvním prezidentem, který začal létat ve strojích, speciálně upravených pro použití hlavou státu. V Kennedyho případě se takovým "prezidentským" letadlem stal Boeing 707," píše se na webu Bílého domu.

Mimochodem, tehdejší první dáma, Jackie Kennedyová, žena známá svým vytříbeným vkusem, si prosadila, jak má vypadat prezidentské letadlo uvnitř. Konkrétně pro interiér zvolila jako dominantní barvu modrou. A byť se do dnešních dnů v úřadu vystřídalo množství prezidentů, a stejně tak se vyměnily letouny, modrá barva interiéru, kterou vybrala Jackie, zůstala pro Air Force One charakteristickou dodnes.

Přísaha na palubě

Letoun Air Force One se v minulosti stal i dějištěm významných událostí. Americký prezident běžně skládá přísahu při nástupu do úřadu před zraky tisíců lidí při slavnostní ceremonii. Když byl ovšem při atentátu zabit prezident John F. Kennedy, na podobné ceremonie nebyl čas, a viceprezident Lyndon Johnson musel převzít úřad okamžitě. „Přísahu složil jen pár hodin po Kennedyho smrti, s manželkou Ladybird a čerstvou vdovou Jackie po boku. Vše se odehrálo na palubě Air Force One," připomíná server Prince George County.

Air Force One zná skoro každý, málokdo ovšem ví, že existuje i letadlo s označením Air Force Two. "Dvojkou" létá americký viceprezident. Stejné označení si stroj vyslouží i ve chvíli, kdy se na jeho palubě nachází americká první dáma. Musí ovšem jet bez manžela, jakmile se na palubu dostaví prezident, označení Air Force Two se změní na Air Force One.

Bunkr s křídly

Letadla, která v současnosti létají pod označením Air Force One, jsou dva Boeingy 747-200B, které byly pořízeny v devadesátých letech. I když se v blízké budoucnosti očekává jejich výměna za novější modely, mají tyto stroje opravdu co nabídnout. Současná americká prezidentská letadla jsou totiž vzhledem ke svému vybavení v podstatě létajícím Bílým domem a létajícím Pentagonem zároveň. A jakkoliv neuvěřitelně to zná, mohou také sloužit jako bunkr. „Letadla jsou vyrobena z tak tvrdé hmoty, že je prezident v bezpečí i v případě jaderného útoku. Okna jsou z neprůstřelného skla," upozorňuje server Prince George County.

Láskyplné rozloučení. Piloti posledním Airbusem A380 nakreslili na radaru srdce

Prezident je při letu chráněn i před tím, aby někdo "hacknul" systémy na palubě, veškerá komunikace je zabezpečená.

Operace ve vzduchu a nekonečný let

Vnitřní vybavení letounů označených Air Force One je opravdu dechberoucí. Boeingy jsou upraveny tak, aby z nich mohl vrchní velitel ozbrojených sil řídit zemi se stejným komfortem, jako má v Bílém domě. „Letouny mají tři podlaží. Nachází se na nich rozsáhlé prezidentské apartmá, jehož součástí je velká kancelář a konfereční místnost. Rovněž se zde nachází lékařská ordinace, která v případě potřeby může sloužit jako operační sál. Lékař je přítomen při každém letu. Ve dvou kuchyních na palubě se dá připravit jídlo až pro sto lidí," shrnuje web Bílého domu.

Kdyby nastala situace, kvůli které by letoun Air Force One nemohl přistát, nečiní to žádný problém. Prezident může ve vzduchu zůstat tak dlouho, jak bude potřeba. „Letadlo je uzpůsobeno tak, aby bylo možné tankovat během letu ve vzduchu, stejně, jako to dokáží třeba vojenská letadla. Přesto, že jde o užitečnou vymoženost, dosud nebyla nikdy využita," shrnuje server Mental Floss.