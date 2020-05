Ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali doma s potomky v souvislosti s uzavřením škol a školek kvůli koronavirové krizi, zpětně od dubna vzroste. Bude činit 80 procent denního vyměřovacího základu zaměstnance místo nynějších 60 procent. Na ošetřovné získá nově nárok také část lidí, kteří pracují na dohody o provedení práce nebo na dohody o pracovní činnosti. Novelu, která to předpokládá, dnes podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad. Stát bude podle předlohy vyplácet zavedené zvláštní ošetřovné nejdéle do letních prázdnin.

Lidé pracující na dohody budou mít nárok na ošetřovné za podmínky, že z nich bylo v minulosti odváděno nemocenské pojištění a jsou stále platné. Takzvaným dohodářům vyplatí stát zpětně za období od uzavření škol do konce března ošetřovné 60 procent denního vyměřovacího základu, od dubna 80 procent.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Zvýšené ošetřovné se přibližuje podle důvodové zprávy úrovni čisté mzdy s uplatněním slevy na poplatníka. Na dávce je závislá velká část rodin s dětmi a standardní ošetřovné 60 procent nestačí v mnoha případech pokrýt jejich základní životní výdaje, zejména u samoživitelek a samoživitelů, stojí ve zdůvodnění.

Dávku může podle důvodové zprávy pobírat až 181 tisíc lidí. Celkové výdaje státu za 30 dní by po zvýšení činily v takovém případě zhruba 3,5 miliardy korun. Při nynější hodnotě ošetřovného je to o 0,9 miliardy korun méně.

Rozšířené ošetřovné související s uzavřením škol zavedl zákon, který nabyl účinnosti v posledních březnových dnech. Stát je vyplácí rodičům dětí do 13 let věku. Vztahuje se na celou dobu uzavření škol, nynější novela stanoví nejzazší hranici 30. června. Úprava dočasně nahradila standardní dobu výplaty nejvýše devět dní, když děti navíc nesmějí být starší deseti let.

Stát podle už účinného zákona hradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Ošetřovné se vztahuje také na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu, a to bez věkového omezení. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, mají v těchto případech nárok na nekrácený průměrný služební příjem.

Školy se v Česku uzavřely 11. března. Otvírat by se měly postupně, v plném provozu do prázdnin ale nebudou.

Stát bude ručit za některé úvěry

Stát bude ručit 150 miliardami korun za komerční úvěry pro firmy s nejvýše 500 zaměstnanci. Tyto malé a středně velké firmy by tak mohly získat na obnovu své činnosti po epidemii koronaviru kolem 495 miliard korun. Poskytnutí státní záruky přináší zákon, který dnes podle svého mluvčího podepsal prezident Miloš Zeman.

Stát bude ručit prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) za úvěry sjednané do konce letošního roku. Záruka bude platit na provozní úvěry do 50 milionů korun. V případě menších firem bude činit ručení maximálně 45 milionů korun, u větších firem 40 milionů korun.

V případě firem do 250 zaměstnanců bude stát ručit za 90 procent dluhu z úvěru, v případě větších firem s 250 až 500 zaměstnanci bude ručit za 80 procent dluhu. Za zbývajících deset, respektive 20 procent bude muset ručit banka.

ČMRZB poskytne bankám podle jejich podílu na trhu u obou skupin firem portfoliovou záruku do výše 30 procent poskytnutých jistin úvěrů, rozhodl Parlament. Smyslem bylo, aby na úvěry dosáhlo více firem. Vláda původně navrhovala limit 25 procent. Zákon také stanoví, že komerční banky budou muset prostřednictvím ČMZRB zveřejňovat, komu úvěry poskytly, a zjišťovat skutečné majitele úvěrovaných firem.

Státní záruka má podle Schillerové zajistit, že se peníze dostanou k firmám rychleji než prostřednictvím dosavadní vládní pomoci. Ministerstvo průmyslu a obchodu s ČMRZB dříve připravilo program COVID pro firmy zasažené v souvislosti s koronavirem.

Zdravotní platby státu za děti nebo důchodce významně porostou

Platby státu do veřejného zdravotního pojištění za děti nebo důchodce se ve dvou krocích významně zvýší. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal vládní novelu, podle které vzrostou od června o 500 korun měsíčně a od příštího roku o dalších 200 korun z nynějších 1067 korun za měsíc. O jeho podpisu informoval Hrad. Změna je reakcí na propad příjmů a zároveň zvýšení výdajů systému zdravotního pojištění kvůli koronavirové krizi.

K takzvaným státním pojištěncům patří také třeba studenti, nezaměstnaní lidé a vězni. Celkem jde o více než 5,9 milionu lidí. Zvýšením plateb letos vzrostou výdaje státu zhruba o 20 miliard korun a příští rok o 50 miliard korun, stojí v důvodové zprávě. Skutečné částky ale budou podle zdůvodnění záviset zejména na vývoji nezaměstnanosti.

Veřejné zdravotní pojištění letos ztratí asi osm miliard korun v souvislosti s úlevami plateb drobných podnikatelů do systému. Propad ekonomiky pak bude podle důvodové zprávy znamenat výpadek 30 až 40 miliard korun. Naopak výdaje systému zdravotního pojištění kvůli nemoci covid-19 řádově o miliardy korun vzrostou.

Ministerstvo zdravotnictví ve zdůvodnění poukazuje i na to, že ekonomicky aktivní lidé odvádí do zdravotnictví víc peněz než stát za své pojištěnce. Těch je asi 60 procent z celkového počtu, ale na jejich léčbu jde 80 procent peněz veřejného zdravotního pojištění.