Prezident Miloš Zeman jmenuje Petra Fialu premiérem v pátek 26. listopadu. Podle příštího předsedy vlády má hlava státu problém s jediným jménem.

Představitelé koalice SPOLU Marian Jurečka (vlevo), Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala (uprostřed), předseda Pirátů Ivan Bartoš a předseda hnutí STAN Vít Rakušan vystoupili na tiskové konferenci po společném jednání. | Foto: ČTK/Ondřej Deml

Po setkání předsedy ODS Petra Fialy s prezidentem Milošem Zemanem v Ústřední vojenské nemocnici je vše jasné. Premiérem bude Fiala jmenován na zámku v Lánech v pátek 26. listopadu. S ministry to tak jednoduché nebude. „Pan prezident se chce sejít se všemi kandidáty na členy vlády a chtěl by to udělat v poměrně krátkém čase deseti dnů,“ uvedl Fiala.