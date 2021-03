Vítězem voleb by se stali Piráti spolu se STAN. Podle volebního modelu Kantar pro Českou televizi by koalice získala 34 procent hlasů, s odstupem druhé by bylo hnutí ANO (22 procent). Poprvé ve volebním modelu Kantaru by Piráti ve volbách zvítězili i jako samostatná strana.

Zleva předseda Pirátů Ivan Bartoš a předseda STAN Vít Rakušan. | Foto: ČTK

Třetím nejsilnějším subjektem ve volbách by byla koalice Spolu tvořená ODS, lidovci a TOP 09. Získala by 17,5 procenta. Pro hnutí SPD by hlasovalo 11 procent voličů a komunistům by dalo hlas 5,5 procenta voličů. Vládní sociální demokracie vyšla z modelu se ziskem 4,5 procenta, při zohlednění statistické chyby by se ale do Sněmovny dostala.