„Od soboty 27. 11. zakazuje vstup do České republiky občanům třetích států pobývajících v posledních 14 dnech více jak 12 hodin na území Jihoafrické republiky, Namibie, Lesotha, Eswatini/Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie a Mosambiku. Českým občanům se zároveň nedoporučuje do těchto zemí cestovat,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

„Jihoafrické úřady potvrdily šíření nové mutace koronaviru, která vypadá podle prvních analýz jako velmi nebezpečná. Ze zkušenosti víme, jak rychle se vir dokáže šířit. Zavádíme proto opatření, která minimalizují šanci, že se tato mutace zavleče do České republiky. Situaci důkladně monitorujeme a jsme připraveni operativně reagovat,“ zmiňuje důvody nových opatření ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Občané České republiky, Evropské unie a ti, kteří mají v Česku dlouhodobý pobyt, mohou do země přicestovat za podmínky negativního PCR testu, který musí absolvovat ještě před cestou do Česka. Po příjezdu musí do 24 hodin podstoupit další PCR test a mezi 10. a 14. dnem po příjezdu pak třetí PCR test.

Svět děsí nová mutace covidu z Afriky. Už je v Evropě, Česko omezilo cestování

„V mezičase je potřeba dodržovat samoizolaci,“ dodává ministerstvo. Bydliště smějí tito lidé opustit pouze kvůli obstarání základních životních potřeb, zajištění péče o děti a akutním cestám do zdravotnických zařízení. „Při všech těchto cestách navíc musí mít po celou dobu nasazený respirátor,“ uvedla vláda.

Opatření neplatí pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, a pro osoby do dovršení šesti let věku, nenavštěvují-li předškolní zařízení.

Vláda podle usnesení, které má ČTK k dispozici, také důrazně nedoporučuje Čechům a cizincům s bydlištěm v ČR na území osmi afrických států cestovat.

Dále kabinet nařídil nepřijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky příslušných pro zmíněné země a zároveň přerušit již probíhající řízení o takových žádostech.