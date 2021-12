Babiš (ANO) svému nástupci při setkání minulý týden nabídl, aby tento vládní palác na Hradčanech využíval do jmenování nového kabinetu. Premiér a vláda v demisi mezitím dál úřadují ze Strakovy akademie na Malé Straně.

Fiala věří, že nový vládní tým bude dobře fungovat. V úterý si prohlédl prostory Hrzánského paláce a seznámil se s lidmi, kteří v něm pracují. "Těším se na spolupráci," napsal Fiala, kterého prezident Miloš Zeman jmenoval do premiérské funkce v neděli.

Dva premiéři

Česká republika se nachází v situaci, kdy má dva premiéry. Babišova vláda podala podle ústavy demisi 11. listopadu poté, co se po volbách ustavila nová Poslanecká sněmovna. I po jmenování Fialy premiérem dál vládne Babišův kabinet, a to až do jmenování nové vlády. Na ní se hned po říjnových volbách domluvila koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s formací STAN a Pirátů, dohromady má tato pětice stran ve Sněmovně většinu 108 hlasů.

Zeman na zámku v Lánech den po Fialově jmenování zahájil v abecedním pořadí sérii rozhovorů s kandidáty na ministry. Ukončit je plánuje 13. prosince a poté by měl přistoupit k jmenování celé vlády. Nadále má výhrady k jednomu z navržených, kterým je podle médií kandidát Pirátů na ministra zahraničí Jan Lipavský.

Fiala a Babiš se spojili. Podpořili plán iniciativy Lékaři pomáhají Česku

Kvůli tomu, že prezident měl minulý týden pozitivní test na covid a musí zůstat dva týdny v izolaci, se jmenování premiéra i rozhovory s ministerskými adepty odehrává za specifických podmínek - prezident sedí ve speciálním prostoru z plexiskla a s politiky, kteří sedí ve stejné místnosti, hovoří prostřednictvím mikrofonů.

Babiš s Fialou se setkali minulý týden ve Sněmovně, kde mluvili například o zahraniční politice i blížícím se summitu EU. Babiš na schůzce svému nástupci pro dobu do jmenování celé vlády nabídl užívání Hrzánského paláce. V úterý oba premiéři společně vystoupili na akci, která má podpořit co nejrychlejší očkování co nejvíce lidí posilující dávkou vakcíny proti covidu-19 s cílem snížit zátěž nemocnic.