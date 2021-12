Nouzový stav

Vláda v demisi schválila na základě návrhu ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (ANO) vyhlášení nouzového stavu. Ten začne platit od 26. listopadu a potrvá 30 dnů. Nouzový stav umožňuje vládě vydávat například plošné zákazy a také jednotlivá konkrétní opatření (domácí karanténa, omezení pohybu apod.). Stejně tak na základě nouzového stavu může povolat studenty medicíny a další zdravotnické personál na výpomoc do nemocnic, jednoduší je i nasazení Armády ČR. Podle predikcí by situace měla kulminovat kolem vánočních svátků. „Na začátku prosince lze předpokládat až 7 tisíc hospitalizovaných denně. Díky vakcinaci nejsou JIP zahlcené. Kdyby byla větší očkovanost, tak tu nestojíme a vláda neřeší nouzový stav,“ řekl ministr s tím, že ochranný efekt vakcinace před těžkým průběhem nemoci je neoddiskutovatelný.

Vánoční trhy

Zrušeno. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch oznámil jejich plošný zákaz. Výjimkou je pouze prodej vánočních stromků a kaprů. Tradiční pravidelné trhy s prodejem lokálních výrobků, ovoce a zeleniny se smí pořádat i nadále s dodržením aktuálních opatření. „Nesmí se na nich ale konzumovat potraviny a pít alkohol,“ podotkl ministr průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček.

Vláda vyhlásila nouzový stav. Hospody zavřou dříve, platí zákaz trhů i alkoholu

Bary a restaurace

Vládní představitelé v demisi se shodli na omezení otevírací doby barů, restaurací, nočních podniků a podobně. Od pátku smí být otevřené pouze do 22. hodiny. Otevřít smějí nejdříve ve 4. 59 hodin.

Nákupní centra

Obchody v nákupních centrech zůstávají nadále otevřené. Platí pro ně pouze režimová opatření: 1 návštěvník na 10 m2, respirátory, dezinfekce, rozestupy 1,5 metru či řízení front. Nově se nesmí v prostorách center konzumovat jídlo a pít. „Je možné si zakoupit a vzít s sebou,“ upřesňuje ministr Adam Vojtěch.

ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

Pití alkoholu na veřejnosti

Od pátku není možné na veřejně přístupném prostranství konzumovat alkoholické nápoje.

Kulturní a sportovní akce

Na koncert, divadelní představení a zkrátka na kulturní a sportovní akce podle nařízení vlády nesmí být přítomno více než 1 000 návštěvníků, kteří musí navíc jen sedět. Stále platí, že se návštěvník musí prokázat buď ukončením očkování nebo prodělané nemoci Covid-19 v uplynulých 180 dnech. Nařízení platí od pátku 26. listopadu od 18. hodiny.

Společenské akce

Nově vláda v demisi omezila počet lidí na společenských akcí v podobě večírků, plesů, oslav, bohoslužeb či spolkových akcí. Nově se jich smí zúčastnit maximálně 100 návštěvníků, přičemž se opět musí prokázat ukončeným očkováním či prodělanou nemocí. U pohřbů početní omezení zatím neplatí.

10 tipů experta, jak z covid krize. Čtěte páteční rozhovor s Rastislavem Maďarem

Pracovní povinnost zdravotnických pracovníků

Z důvodu kritického personálního stavu v některých nemocnicích zavádí vláda v demisi pracovní povinnost pro zdravotní pracovníky. To znamená povolání ambulantních lékařů či těch ze soukromých zdravotnických služeb na pomoc nemocnicím, které kapacitně nezvládají situaci. „Přijali jsme sice toto krizové opatření, nicméně očekávám dobrovolnou pomoc jako tomu bylo v minulosti,“ poznamenává Adam Vojtěch.

Povinné očkování

Vláda v demisi o povinném očkování zatím definitivně nerozhodla. Nicméně premiér Andrej Babiš nastínil, že vláda zvažuje povinné očkování pro hasiče, policisty, vojáky, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a nově také pro všechny lidi starší 50 let (dříve to bylo 60 let). K povinnosti očkování podle Babiše vláda nepotřebuje souhlas sněmovny, jde o změnu vyhlášky, kterou by provedl ministr zdravotnictví.