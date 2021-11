„Od pondělí 22. listopadu zavedeme takzvaný bavorský model. Pro návštěvu hromadných akcí či služeb bude uznáváno jen očkování nebo prodělání nemoci,“ řekl Babiš České televizi. „Opatření, která jsme dosud dělali, nejsou dostatečná,“ vysvětlil.

Zcela se tak ruší samotesty, PCR testy se pak budou uznávat pouze ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče, kde se tato výjimka týká pouze klientů a zaměstnanců, a také u některých skupin osob.

V úterý přibylo 22 479 nakažených covidem. Nejvíce od začátku pandemie

„Máme tam nastavené výjimky, které budou akceptovat PCR testy ne starší než 72 let,“ uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Týká se to například osob, které nemohou být očkovány nebo osob, které mají započaté, ale ještě nedokončené očkování. Možnost prokázat se testem budou mít také osoby nastupující k lázeňské léčbě či děti od 12 do 18 let. Pokud jde o děti do 12 let, zůstávají i nadále ve stejném režimu. Jejich bezinfekčnost tak nebude nutné prokazovat.

Opatření musí na svém čtvrtečním jednání potvrdit vláda, podle Babiše však je většina kabinetu pro zpřísnění opatření. Pro zavedení bavorského modelu navíc podle premiéra není třeba vyhlásit nouzový stav.

Klíčem je očkování

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch také vyvrátil dezinformaci o tom, že nákazu šíří především očkovaní. „Tak to skutečně není. Ano, očkovaní se mohou nakazit, ale nemocnice plní neočkovaní. Když už tam přijde očkovaný člověk, zpravidla se během pár dní zotaví,“ vysvětlil.

Ministr zdravotnictví proto znovu vyzval ty, kteří tak ještě neučinili, aby se nechali očkovat. Zároveň také vyzval, aby lidé nevycházeli z domovů s jakýmikoli příznaky respiračního onemocnění. Všechny obyvatele pak Vojtěch požádal o dodržování opatření - udržování rozestupů, nošení respirátorů a dezinfekci rukou.

Testování ve školách odhalilo přes tři tisíce případů. Nejvíce na ZŠ

Počty nově odhalených případů nemoci covid-19 v Česku prudce rostou. V úterý laboratoře oznámily více než 22 tisíc nově nakažených, což je vůbec nejvyšší počet od počátku pandemie. „Je potřeba, aby všichni uvěřili, že ten covid zabíjí. Včera zemřela 36letá mladá neočkovaná paní,“ varoval premiér Babiš.

Vláda v demisi premiéra Andreje Babiše v úterý jednala o zpřísnění opatření, k dohodě však nedospěla. Debaty v rámci kabinetu budou podle premiéra Andreje Babiše pokraovat ve čtvrtek. Vojtěch původně po dohodě ministerstva zdravotnictví s poradním AntiCovid týmem koalic Spolu a PirSTAN navrhoval zrušení antigenních testů, členové kabinetu však diskutovali o tom, zda je takové opatření dostatečné.