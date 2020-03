Vláda před dvěma týdny rozhodla, že lidé přijíždějící z Itálie se mají v pondělí nahlásit po telefonu svému praktickému lékaři, který rozhodl o karanténě. "Můžeme se podívat na počet lidí, kteří platili kartou jeden týden v Itálii a ten následující už v Česku. Z platebních transakcí je vidět, že takoví lidé si v Česku často někam vyšli a něco si koupili," cituje server Petra Bednaříka ze společnosti DataSentics.

On-line o koronaviru můžete nalézt zde

Z dat o nákupech v zahraničí analytici zjistili, že v nejrizikovějších zemích, jako jsou Čína, Írán a Itálie, už se Češi nepohybují.

V Německu, Rakousku nebo ve Španělsku jejich aktivita sice klesá, nicméně tam Češi stále jsou. "Musíme proto počítat s tím, že v těchto zemích je spousta Čechů a je dost pravděpodobné, že se alespoň část z nich bude ještě vracet," uvedl Bednařík pro Seznam Zprávy.

Iniciativa COVID19CZ také pracuje s anonymizovanými daty finančních institucí, ta se šestidenním zpožděním ukazují, jak se projevila jednotlivá vládní opatření na chování lidí. Ze statistik je patrné, že rozhodnutí vlády v minulém týdnu podpořila nakupování Čechů v potravinách a lékárnách. Potraviny šlo před týdnem v sobotu nakoupit o 14 procent lidí víc a léky dokonce o 54 procent víc zákazníků, než bylo běžné průměrně za poslední tři soboty.

Nákupy přes internet vedly ke zvýšenému ruchu na poštách. Zákazníci se tak sice sdružovali o něco méně v obchodech, ale často se jen přesunuli na místní pobočku pošty.

Prokazatelně klesly podle dat COVID19CZ transakce v dopravě. Snížily se i nákupy na letištích a nádražích. Minulý týden tam ale stále nakupovalo 6000 lidí denně, průměr od 17. února byl přitom 7500 transakcí, uvádí server.

"Analýza dat poskytuje velmi cenné informace o pohybu osob, které teď mohou usnadnit predikci vývoje šíření nemoci. Je však velmi důležité dodržet striktně pravidla anonymity, ochranu a omezení využití nově získaných sloučených dat," řekl ČTK ředitel cloudových služeb IT firmy Algotech Petr Loužecký. Již dříve byla podobná data analyzována, ale primárně pro potřeby dané firmy. Pravidelné plošné zpracování by podle něj opět posunulo hranice náhledu do soukromí, pokud by bylo možné dohledat konkrétní osoby a jejich nákupy.

Podle veřejně dostupných informací zpracovává iniciativa COVID19CZ pouze anonymizované údaje, přičemž na tyto se nevztahuje ochrana osobních údajů dle GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů), upozornil advokát Michal Kadlec z kanceláře Vilímková Dudák & Partners. V tomto ohledu by však podle něj bylo nezbytné posoudit, z jakého titulu byla data zpracovávána před jejich anonymizací, tedy z jakého titulu tyto údaje zpracovávaly finanční instituce, které následně anonymizované údaje iniciativě poskytly.

Vláda minulý týden rozhodovala, zda data o nákupech zařadí mezi ta, na jejichž základě mohou se souhlasem dotyčného vznikat takzvané vzpomínkové mapy. Ty mají usnadnit kontaktování lidí, kteří přišli s nemocným do styku. Nakonec kabinet rozhodl pouze o mapování s pomocí dat z telefonu.

Iniciativa COVID19CZ je nicméně dohledávat kontakty lidí nakažených koronavirem schopna a plánuje se do projektu zapojit. Podle serveru řeší hlavně zabezpečení dat a nastavení právního rámce.

Skupinu COVID19CZ tvoří týmy DataSentics a Keboola. Spolupracuje s předními českými finančními institucemi. Analýza aktivit českých platebních karet v zahraničí vznikla na základě dat společnosti Dateio.