Únor na suchu. Alkoholový detox může nastartovat změnu

Je únor, a to pro mnoho lidí u nás znamená, že právě zápolí s chutí dát si pivo, víno nebo něco ostřejšího. Probíhá totiž už osmý ročník akce Suchej únor, která pomáhá účastníkům prověřit jejich vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Ono se to snadno řekne, ale jak to udělat?

Pivo | Foto: Shutterstock

Loni se podle statistik do boje s alkoholem zapojilo šest procent dospělé populace. Ze statistik Státního zdravotního ústavu vyplývá, že zhruba 28 procent dospělých konzumuje alkohol umírněně, nebo abstinuje. 53 procent dotázaných pije alkohol s nižším rizikem. A 18,6 procent našich spoluobčanů se pohybuje za hranicí vysoce rizikového pití. Trojí sazba DPH na pivo. Je to mimo hranice zdravého rozumu, zlobí se opozice Přečíst článek › Pití alkoholu je takzvaně škodlivé, pokud má za následek zdravotní problémy, které lze prokázat cíleným lékařským vyšetřením a kterých si je často i sám konzument vědom. U lidí, kteří spadají do kategorie „škodlivé pití“ se častěji objevují i sociální a rodinné problémy, a často také problémy v práci nebo nezaměstnanost. Z hlediska zdravotních komplikací i sociálních dopadů je pak nejrizikovější skupina „problémových konzumentů“. Nejde jen o poruchy vyvolané alkoholem, jako je třeba závislost, ale často o úrazy, dopravní nehody nebo agresivní chování. A jak se vlastně člověk stává alkoholikem? „Na to, neexistuje univerzální recept, ale vždy jde o kombinaci mnoha okolností. Zásadní roli hraje genetika a obecně celková biologická výbava člověka, která nás vzájemně dosti odlišuje, více, než si lidé připouštějí. Nicméně pak nastupuje rodina, výchova, sociální okolnosti, samozřejmě psychologická výbava a to, v jaké společnosti se pohybujete. Celé je to pak ovlivněno věcmi, jako jsou například traumata, deprese, situace v zaměstnání, partnerském a rodinném životě a tak dále. Obecně ale platí, že spokojení a šťastní lidé, žijící normální život rozumným způsobem, jsou ohroženi méně,“ popisuje vlastní zkušenosti Michal Miovský. Internet se baví na úkor trojí DPH na pivo. Vtipy vymýšlejí i samotní politici Přečíst článek › Pokud ještě váháte, jestli vyzkoušet měsíc na suchu, pak vězte, že sonda mezi cca 300 registrovanými účastníky v roce 2019 ukázala, že celý měsíc vydrželo bez alkoholu až 90 procent z nich a tři měsíce po akci 52 procent hlásilo, že ještě v květnu pije alkohol méně než před únorem a 12 procent vydrželo nepít vůbec až do května. Více informací si přečtěte v sobotním magazínu Víkend, který je součástí regionálních Deníků. V magazínu Víkend se dále najdete: * Dobrý spánek s Deníkem: Copak se ti v noci zdálo?

Autor: Filip Lukeš