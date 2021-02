Skupina opozičních poslanců se zástupci ODS, Pirátů, STAN, TOP 09 a lidovců hodlá do projednávaného stavebního zákona prosadit novinku v podobě takzvaného místního poplatku z výstavby.

Nově by obec mohla vybírat až tisíc korun za metr čtvereční podlahové plochy u dokončených staveb. U klasického rodinného domku s plochou kolem sta metrů čtverečních by tak stavebník teoreticky vydal až sto tisíc korun navíc. Bez zaplacení by nešlo stavbu kolaudovat.

Poplatek je navržen jako dobrovolný – bylo by na obci, zda a v jaké přesné výši ho zavede (strop je zmiňovaných tisíc korun). Stejně tak by poplatek mohla obec uvalit třeba jen na některé typy staveb či určitou část území. Výnos by však bylo možné použít jen na výstavbu a údržbu infrastruktury.

Chceme to na rozvoj

Pod návrhem jsou mimo jiné podepsáni šéf Pirátů Ivan Bartoš či místopředseda ODS Martin Kupka. „Nejedná seo žádnou novou daňovou povinnost. Jde o zajištění nezbytných prostředků na investice do infrastruktury. Bez toho pak nemůže vzniknout nezbytné zázemí pro rodiny, které se nově do území nastěhovaly,“ hájí návrh Martin Kupka (ODS).

Připomíná, že u developerských projektů už dnes fungují takzvané plánovací smlouvy, kde se obce se staviteli dohadují o příspěvku na rozvoj obce. Nový poplatek má být alternativou těchto dohod. „Pokud se nepodaří lépe ukotvit takový příspěvek, pak budeme nadále velmi složitě čelit masivní výstavbě bez dostatečné vybavenosti,“ říká Kupka, který je zároveň starostou středočeských Líbeznic. Nový poplatek tam ale vybírat nechce, raději zůstane u dohod se staviteli.

Deník se na důvody nového poplatku zeptal i šéfa Pirátů Ivana Bartoše, do uzávěrky ale odpověď nepřišla.

Zaplatí to lidé

Proti zavádění nového poplatku se staví zástupci vládní koalice či Hospodářská komora ČR. „Poplatek není ničím jiným, než novým typem zdanění bydlení. Zrovnau kolegů z ODS, kteří hlasovali pro nedávné snížení daňové zátěže, mě to překvapuje,“ říká poslanec a místopředseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Adam Kalous (ANO). Poslance hodlá nabádat, aby hlasovali proti poplatku.

„Nejde jenom o rodinné domy, v konečném důsledku takový poplatek vždy zaplatí lidé. I ti, co kupují byty,“ říká Kalous, někdejší starosta Jeseníku. Podle něj je situace s nedostatkem bytů a jejich vysokými cenami čím dál horší. „Praha a její ceny jsou extrém, ale i v Jeseníku dnes byt 2kk stojí dva miliony korun, ní to tak dávno, co stál milion,“ podotýká poslanec.

Hospodářská komora ČR (HK ČR) upozornila, že návrh na zavedení poplatku je napsán tak, že by se kromě bydlení vztahoval i na další stavby. „Jedná se fakticky o další ze sektorových daní, která se navíc nedotkne jen sektoru developmentu, ale každé stavby,“ říká Lenka Janáková z HK ČR. Odhaduje, že starostové budou mít o zavedení poplatku zájem. Za systémovější by považovala například posílit jejich vliv na stanovení výše daně z nemovitých věcí.