„Začalo to se začátkem pandemie, kdy se někteří muži vrátili do dětských let a doma našli své staré kartičky. Někteří je začali doplňovat a jiní v nich našli opravdový investiční skvost,“ popsal Lukáš Kopp, pořadatel burzy sportovních kartiček a suvenýrů Czech Expo, která se o víkendu uskuteční v Pardubicích.