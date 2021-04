"Faktem je, že nouzový stav končí, prodlužovat ho nebudeme, pojedeme podle pandemického zákona," řekl Babiš serveru tn.cz. Na dotaz, zda to znamená, že od 12. dubna skončí například omezení cestování mezi okresy nebo zákaz nočního vycházení odpověděl, že je tomu přesně tak.

Na nouzový stav se váže většina vládních protikoronavirových restrikcí. Zcela závislé je na něm omezení volného pohybu lidí.

Menšinová vláda ANO a ČSSD chtěla ještě koncem března ponechat stav nouze do 27. dubna. Poslanci jí ale umožnili jeho prodloužení jen do 11. dubna. Minulý týden navíc Sněmovna na návrh Pirátů a koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vyzvala vládu, aby opatření omezující pohyb obyvatel v rámci okresů i kontroly občanů na hranici okresů ukončila už v úterý 6. dubna.

Cestování mimo okres bydliště je v Česku kvůli epidemii výrazně omezené od začátku března. Výjimku mají lidé cestující do práce, na úřad nebo k lékaři. Zakázané je také vycházení mezi 21:00 a 05:00.

Koncem února a počátkem března, kdy zpřísněná protiepidemická opatření začala platit, přibývalo v Česku opakovaně přes 14.000 nově potvrzených případů covidu za den. Zhruba od prvního březnového týdne ale začaly denní nárůsty v mezitýdenním srovnání klesat a v tomto týdnu připadá v průměru 5838 nově potvrzených případů na jeden den.

Návrat žáků do škol: Experti se brání Babišově kritice

Konzultační skupina ministerstva školství, v které jsou zástupci škol, se ohradila proti kritice premiéra Andreje Babiše (ANO) k plánu na částečný návrat dětí do škol od 12. dubna. Postup podle ní projednala mimo jiné vládní rada pro zdravotní rizika, které se Babiš osobně zúčastnil. Uvedla to ve stanovisku, které zaslala ČTK.

Od 12. dubna by se do škol měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a do školek by měli chodit předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude rotační výuka, kdy se děti budou střídavě po týdnu učit na dálku a ve škole. Premiér Babiš v pátek Českému rozhlasu - Radiožurnálu řekl, že nechápe, proč se do škol a školek vrátí jen část dětí. Zkritizoval také návrh odborné skupiny při ministerstvu zdravotnictví na otevírání škol podle epidemické situace v okresech. Všechny školy, jen vyjma škol určených pro děti zdravotníků, hasičů či třeba policistů, jsou v Česku zavřené od 1. března.

Konzultační skupina uvedla, že navržený postup projednalo ministerstvo školství s ministerstvem zdravotnictví i radou pro zdravotní rizika za osobní účasti premiéra. Postup podporuje i hlavní hygienička Pavla Svrčinová a mezioborová skupina při ministerstvu zdravotnictví, kterou vede epidemiolog Petr Smejkal. Podle skupiny je sice plán návratu dětí pro školy provozně náročný a jeho zajištění nebude jednoduché, při jeho projednávání ale panovala na podobě jednoznačná shoda. "Kritice a komentářům, tak jak zazněly z úst premiéra 2. dubna na Radiožurnálu, proto nerozumíme a ohrazujeme se proti nim," uvedla skupina.

Členové skupiny upozorňují na to, že premiér opět zpochybňuje závěry a kroky ministra školství podobně, jako tomu bylo v případě maturitních zkoušek. "Sílí tak proto naše obavy, že záměrem premiéra je výměna na pozici ministra školství a instalace nového, který bude vůči myšlenkám premiéra Babiše vstřícnější," napsali členové skupiny. Výměnu ministra školství by považovali za "extrémně chybné rozhodnutí" a věří, že nenastane.

Členy konzultační skupiny jsou mimo jiné předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, šéf Unie školských asociací Jiří Zajíček nebo předseda Sdružení učňovských zařízení Karel Dvořák.