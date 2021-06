Ještě v dubnu přitom byly prodeje podle obchodníků průměrné, pak ale přišel deštivý máj a s ním zvrat. „Od května jsme zaznamenali enormní zájem o sekačky, největší za poslední roky. A již po několika červnových dnech můžeme konstatovat, že tento zájem neustává,“ potvrzuje Kateřina Böhmová, mluvčí řetězce Mountfield.

Čeští kutilové a zahrádkáři na nové technice rozhodně letos šetřit nehodlají. I když prioritním nákupem jsou klasické sekačky, obrovský zájem evidují obchodníci po zahradních traktorech.

„U této komodity letos zažíváme opravdový boom v prodejích. Jedná se o kombinaci dvou vlivů, které ovlivnily letošní trh se zahradní technikou. Globální nárůst cen a jejich celoevropský nedostatek. Nám se podařilo i díky dobré znalosti vývoje trhu minimalizovat toto zdražení včasným výhodným nákupem, a také máme i dostatečné skladové zásoby. Díky tomu, že můžeme zákazníkům nabídnout špičkové traktory a udrželi jsme skvělé ceny, tak zažíváme nejlepší traktorové prodeje v historii,“ říká Kateřina Böhmová, mluvčí řetězce Mountfield.

Nárůst prodejů traktorů za srovnatelné období oproti roku 2020 podle ní činí 75 procent.

Rekord

Enormní zájem o zahradní techniku potvrzují i internetové cenové srovnávače, včetně toho největšího na českém trhu. „Ten růst je opravdu extrémní. Od počátku roku sledujeme růst zahradních traktorů o 126 procent, to je více než dvojnásobek oproti minulému roku. A to srovnáváme s loňským rokem, kdy vlivem lockdownu trhaly prodeje traktorů rekordy. A ten růst pokračuje i letos,” říká Michal Buzek, šéf analytiků nákupního rádce Heureka.cz.

Rekordy trhají v porovnání s loňskými vysokými prodeji i klasické sekačky na trávu. Meziroční nárůst činí 38 procent, a to i přes mírné podražení. „Letošní průměrná cena šest tisíc korun je zhruba o 800 korun vyšší než vloni,” říká Michal Buzek a dodává: „Průměrná cena sekačky však hodně závisí na typu sekačky. Zákazníci se více než podle ceny rozhodují o koupi sekačky podle typu pohonu.”

Teplo a déšť

Tráva a veškerá zelená vegetace přitom bude hojně růst i v dalších dnech. Meteorologové předpovídají až do soboty teploty pohybující se kolem 24 stupňů Celsia, počítat musíme s přeháňkami a bouřkami. V neděli se sice ochladí, denní maxima by měla vyšplhat k 22 stupňům, od pondělí se začne znovu oteplovat a v polovině týdne budou atakovat třicítku. V závěru týdne se dostaví bouřky a mělo by i zapršet.

„Sekačkové šílenství“ tak podle všeho bude pokračovat. Ke spokojenosti obchodníků v oblasti hobby, kteří si i jinak nemohou stěžovat. Podle výzkumu agentury Nielsen Admosphere navštěvuje hobbymarkety jednou měsíčně a častěji čtvrtina Čechů a alespoň někdy se do nich pak vydá 95 procent lidí.

Co se týče útraty za nákup v hobbymarketech, tak u 64 procent dotázaných lidí nepřesáhne tisíc korun. Nákup v rozmezí tisíc až tři tisíce korun při jedné návštěvě sdělilo 29 procent dotázaných. Zbylých sedm procent přiznává nákup s útratou více než tři tisíce korun.