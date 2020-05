Prymula: Chytrá karanténa by měla odhalit dvě třetiny kontaktů nemocného

Hygienici by za pomoci chytré karantény měli být schopni zjistit zhruba dvě třetiny lidí, se kterými přišel pacient nakažený novým koronavirem do styku. ČTK to řekl náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Projekt takzvané chytré karantény spustila vláda dnes naplno v celé České republice. Podle Prymuly se podařilo vyřešit naprostou většinu problémů, se kterými se dříve potýkal.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula | Foto: ČTK/Krumphanzl Michal

ON-LINE ke koronaviru můžete nalézt zde. Systém chytré karantény používá k odhalování nových případů nemoci covid-19 moderní technologie, například údaje z mobilních telefonů. Takzvaná vzpomínková mapa vytvořená z dat mobilního operátora a platební karty, která ukáže místa pohybu za posledních pět dní, pomůže nakaženému člověku vzpomenout si na rizikové kontakty. Na bázi pohovoru a mapy by pak podle Prymuly měli hygienici dokázat zachytit 67 procent kontaktů. PŘEHLEDNĚ: Vláda uvolnila pravidla. Změny se týkají roušek, dětí i pendlerů Přečíst článek › "Znamená to, že zhruba dva ze šesti kontaktů se zjistit nepodaří, protože jsou to lidé, na které ten člověk nemá bližší vazbu a nemá na ně telefonní číslo," uvedl epidemiolog. Systém tak podle něj nedokáže tyto lidi identifikovat. Hygienici však mohou data od operátorů použít jen v případě, že s tím dá nemocný souhlas. Další možností je získání dat z aplikace eRouška, kterou si nainstalovalo přes 150.000 lidí. Funguje na principu bluetooth a pamatuje si ostatní telefony s aplikací, které byly v blízkosti, data o poloze ale aktivně neodesílá. Zatím je dostupná jenom pro telefony s operačním systémem Android. Systém podle Prymuly jednotlivé hygienické stanice nacvičovaly. "Narazili jsme na celou řadu dílčích problémů, ale v tuto chvíli by naprostá většina již měla být vyřešena," uvedl náměstek. Hygienici se podle něj například obávali toho, že jim chytrá karanténa přidělá práci, protože se záznamy o pacientech musely přepisovat. Přistoupilo se k propojení softwarů či vytvoření e-žádanky. "Oni se s tím logicky musí naučit pracovat tak, abychom byli schopni v momentu, kdy budeme potřebovat významné navýšení kapacity systému, byli schopni adekvátním způsobem reagovat," prohlásil epidemiolog. Na začátku epidemie byl totiž podle něj doposud využívaný systém pohovorů významně přetížený. Epidemiologové: Rozvolnění znamená větší kázeň, nyní je to na každém z nás Přečíst článek › Chytrou karanténu budou proto hygienici už ode dneška plně používat. Někdy však může být využitelnost získaných dat omezená. "Například pokud se to bude týkat člověka, který byl v nějakém domácím ošetření nebo nepobíhal po venku," uvedl Prymula. Ministerstvo zdravotnictví začalo o chytré karanténě jako inspiraci z Jižní Koreje nebo Izraele mluvit ve druhé polovině března. V celém zemi pak měla fungovat od Velikonoc. Podle dřívějšího vyjádření Prymuly se podobné celostátní projekty obvykle připravují několik měsíců i roky. Do projektu jsou zapojeny tisíce lidí.

Autor: ČTK