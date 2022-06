Nyní už chodí do kanceláře pořád a vyhovují jí to. „Ne, že by mě práce z domova stresovala, děti zatím nemám a žiju sama. Měla jsem ale pocit, že zvlčím, když jsem ještě v deset pracovala nenamalovaná a v županu,“ řekla Deníku.

Dvaapadesátiletý IT specialista David ze středních Čech to cítil opačně. Když jeho firma vyhlásila home office, vyhovovalo mu to. „Jsem introvert a na práci se potřebuji soustředit. Když něco lidi potřebovali, zavolali nebo napsali. Zvykl jsem si natolik, že jsem se se zaměstnavatelem domluvil, a i nyní pracuju část týdne z domova,“ řekl Deníku.

Jednorázový příspěvek na dítě: Kdo může požádat o pět tisíc, jaká jsou kritéria

Lidí jako je David přitom není málo. Pracovat z domova – ideálně dva až tři dny týdně - si totiž podle nového průzkumu největší tuzemské personální společnosti ManpowerGroup přeje větší část českých zaměstnanců. Generální ředitelka této agentury Jaroslava Rezlerová ale upozornila, že při home office musí zaměstnanec umět s ostatními spolupracovat na dálku. „To je těžší než ve společné kanceláři,“ řekla. Zaměstnavatelé proto podle ní hledí i na to, zda to podřízení svedou.

Jak uvedla psycholožka Kristýna Czuczor z online poradny Mojra.cz, home office vyhovuje spíš manželským párům než mladým lidem. „Ti v práci hledají i sociální kontakty. Záleží také na tom, co kdo dělá mimo pracovní dobu. Jestli čas tráví i s jinými lidmi, nebo je práce jediným zdrojem jeho sociálního kontaktu,“ řekla Deníku. Určitou dávku sociálního kontaktu podle ní potřebuje každý. Liší se jen míra.

K duševní pohodě při práci z domova přispívá podle odborníků i fungující technika. Když je totiž člověk daleko od firemních ajťáků, „zaseknutý“ počítač se stává peklem. Nutné je ale i to, aby bezproblémové připojení uměli ve firmě využít k pružné spolupráci. „Důležitá je pravidelná komunikace s kolegy. A také nastavený denní režim a pracovní rytmus,“ uvedl pro Deník Josef Pavlis, personální ředitel společnosti Algotech.

Nápor na ženy

V době lockdownu práci z domova podle psycholožky snášeli líp muži. „Ženy k ní totiž často musely zvládat i péči o děti a domácnost,“ řekla Czuczor. Smazala se jim hranice mezi soukromým a pracovním životem, protože během práce si odskočily do vedlejšího pokoje za dítětem nebo do kuchyně připravit oběd.

Pracují do úmoru, přesto tak tak vyjdou. Důstojný plat nemá ani polovina Čechů

To, jak kdo home office tehdy přijímal, záleželo i na osobnosti daného člověka. „Nebo na tom, z jaké dálky normálně do práce dojíždí a kolik času případně ušetřil,“ řekla psycholožka. S tím, že těžké to bylo pro šéfy mající na starosti tým lidí, kteří byli ze dne na den nuceni změnit styl vedení. V některých firmách si každopádně home office osvojili, byť už není tak striktní.

Z aktuálního průzkumu, který realizovala agentura Ipsos pro společnost Sodexo Benefity, vyplývá, že částečnou práci z domova svým zaměstnancům umožňuje téměř 74 procent zaměstnavatelů. Třiačtyřiceti procentům zaměstnanců – kupříkladu řidičům, prodavačkám, pracovníkům v průmyslu či v logistice – ji ale povaha jejich profese neumožňuje. Převažují mezi nimi lidé nad padesát let.