Do letošního června ohlásilo kandidaturu šestnáct mužů a žen, mezi nimi například odborový předák Josef Středula či bývalí rektoři Danuše Nerudová a Tomáš Zima. Naopak dva muži, kteří mají podle posledního průzkumu preferencí agentury Median nejvíc šancí na zvolení, tedy Andrej Babiš (28,5 %) a Petr Pavel (19,5 %), s definitivním potvrzením kandidatury váhají. Předseda ANO oznámil, že se rozhodne až v listopadu. Pokud do klání půjde, opře se o podpisy svých poslanců, nikoli občanů.

Vládní strany zatím svého favorita nezveřejnily. Mohl by jím být předseda Senátu Miloš Vystrčil, který se zatím soustřeďuje na zářijovou obhajobu senátního mandátu.

Prezidentská volba

Kdy:

Předseda Senátu musí datum volby oznámit 90 dnů před jejím zahájením. Musí se konat před uplynutím funkčního období Miloše Zemana, tedy před 8. březnem 2023.

Do pěti dnů poté, co vyjde datum volby ve Sbírce zákonů, si kandidáti musejí založit transparentní účet.

Nejpozději 66 dnů před volbou musí kandidát podat přihlášku na ministerstvo vnitra.

Jak:

Volit prezidenta mohou všichni občané ČR starší 18 let. Lze volit na voličský průkaz, a to i v zahraničí na zastupitelském úřadě. Tři dny před zahájením prvního kola obdrží občané volební lístky se jmény kandidátů do schránek.

Kandidátní listinu může podat nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů či občan, který dosáhl věku 18 let a předloží petici s nejméně 50 tisíci podpisy na svou podporu.

Každý občan, podporující kandidaturu kandidáta, musí na podpisový arch uvést své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu a připojit vlastnoruční podpis.

Ministerstvo vnitra ověří správnost údajů na peticích namátkově na náhodně vybraném vzorku údajů u 8500 občanů podepsaných na každé petici. Zjistí-li nesprávné údaje u méně než 3 % podepsaných občanů, nezapočítá tyto občany do celkového počtu občanů podepsaných na petici.

Kandidát se může vzdát své kandidatury do 24 hodin před zahájením volby.

Kdo

Potvrdili kandidaturu:

Hynek Blaško

Vladimír Boštík

Tomáš Březina

Karel Diviš

Marek Hilšer

Karel Janeček

Miloš Knor

Ivo Mareš

Danuše Nerudová

Jakub Olbert

Denisa Rohanová

Josef Skála

Jaromír Soukup

Josef Středula

Alena Vitásková

Tomáš Zima

Zvažují kandidaturu:

Andrej Babiš

Pavel Fischer

Michael Kocáb

Petr Pavel

Nevyloučili kandidaturu:

Václav Klaus st.

Miroslava Němcová

Jiří Paroubek

Miloš Vystrčil

Kolik

Limit vynaložených prostředků na kampaň je 40 milionů korun a dalších 10 milionů pro účastníky druhého kola.

Prezident ČR pobírá měsíční plat 302 700 korun plus náhrady 271 800 korun. Exprezident má nárok na měsíční rentu 50 000 korun měsíčně. Ve stejné výši dostává i paušální náhradu výdajů, která je určena na úhradu nájmu kanceláře a plat asistenta.

