"Poptávka po rouškách se zvýšila masivně, a nejenom po rouškách, ale i po respirátorech. Za poslední měsíc jsme zaznamenali v souvislosti s koronavirem v Číně mnohonásobné zvýšení poptávek, především ze zahraničí. Od pondělí tohoto týdne, kdy se objevily informace o koronaviru v Itálii, tak jsme zaznamenali výrazně vyšší poptávku i od českých zákazníků, a to nejenom od poskytovatelů zdravotní péče, ale i od veřejnosti," uvedl Mertlík.

Co se týče uspokojení poptávky, Mertlík potvrdil, že společnost dělá, co může. "Celou poptávku nejsme schopni pokrýt. Vyrábíme zhruba milion kusů ústenek měsíčně. Rozhodli jsme se zakoupit novou linku na ústenky, kterou bychom rádi uvedli do provozu příští týden. Ta linka má kapacitu 400 tisíc kusů ústních roušek měsíčně, většina, zhruba 90 procent, skončí u českých zákazníků," dodal.

Online reportáž Koronavirus 29.02. 21:02 Turecko zastavilo kvůli koronaviru letecké spojení s Itálií, Irákem a Jižní Koreou. 29.02. 19:37 První úmrtí na koronavirus ohlásily také Spojené státy. Došlo k němu ve státě Washington na západním pobřeží, v zemi je celkem 66 případů nákazy. 29.02. 18:38 V Itálii zemřelo dalších osm lidí nakažených koronavirem, což znamená, že obětí je již 29. Počet nakažených vzrostl na 1128. Italská vláda proto požádá parlament o možnost zvýšit rozpočtový schodek, aby získala prostředky na boj s koronavirem. 29.02. 18:24 Úřady potvrdily dalšího nakaženého v hotelu na Tenerife. Již pátým nemocným v resortu Costa Adeje Palace Hotel je Ital, který byl v karanténě ve svém pokoji od 24. únoru. Ve stejném hotelu bylo v karanténě i šest Čechů, pět z nich však lékaři v pátek propustili zpátky do vlasti. V karanténě stále zůstává jedna Češka. Celá on-line reportáž ZDE

Společnost takto reaguje na koronavirus. "Lidé se chtějí chránit. Kromě toho, že zvýšíme kapacitu, tak jsme také dokončili vývoj nového produktu. Ten nový produkt je také ústenka, která má ale výrazně vyšší filtrační schopnost. Využíváme spolupráci s českou firmou, kde filtrační vrstva je opatřená vrstvou, která dokáže zachytávat částice o velikosti právě virů," seznámil.

"Chtěl bych varovat všechny, že klasické ústní roušky nezabrání průniku částic o velikosti virů, včetně koronaviru. Na to jsou vhodné respirátory," varoval následně Mertlík a znovu zopakoval, že společnost se rozhodla urychleně dovyvinout právě výrobek, který může záchyt těch virů výrazně zlepšit oproti těm klasickým ústenkám, aby dostála požadavkům českých klientů.

Cena? Kolem 25 korun

"Klasicky se ústenky skládají ze třech vrstev - jedna je ta viditelná, pak je tam filtrační vrstva a třetí je ta, která je ve styku s pokožkou, má testování biokompatibility, kožní snášenlivosti a tak dále. Mezitím je filtrační vrstva, o kterou tady právě jde. A my jsme se rozhodli zlepšit tuhletu filtrační vrstvu právě nánosem nanovrstvy, ještě zvažujeme další modifikace toho výrobku. A to tak, že těch filtračních vrstev umístíme několik za sebou tak, aby byla filtrační vrstva těch roušek na úrovni téměř sta procent," popsal.

V ochraně před virem se podle jeho slov využívá hustota filtrační vrstvy, následně pak její náboj, který dokáže při průletu částic zachytit částice ve své struktuře. "A využívá se tam toho, že čím ta částice je menší, tím má menší kinetickou energii a tím ji dokáže právě ten materiál zachytit. Pokud je ta částice příliš velká, tak ta kinetická energie je velká a tím pádem může proniknout tou filtrační vrstvou. A tomu zase zabraňuje ten klasický filtrační materiál, který slouží k zachytávání těch větších částic," dodal. Výroba by měla být započata do 10 dní.

"Chtěli bychom udržet přijatelnou výrobní a prodejní cenu, řádově očekáváme, že jedna ústenka, která bude mít tu vysokou filtrační schopnost, i proti virům, tak bude stát někde kolem 25 korun. Běžná ústenka se prodává kolem pětikoruny," uvedl také Mertlík, že použitelnost je v řádu několika jednotek hodin.

"Po několika hodinách po nasazení výrazně ztrácí filtrační schopnost, protože absorbuje i vlhkost při dýchání, ta filtrační schopnost snižuje," uzavřel.