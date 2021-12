Vláda s platností od páteční 6. hodiny odpoledne zakázala pořádání vánočních trhů, konzumaci alkoholu na veřejnosti, nebo konzumaci potravin v nákupních centrech. „Zakazuje se také přítomnost veřejnosti v provozovnách jako jsou bary a restaurace v čase mezi 22:00 a 4:59,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Omezení se dotknou také hromadných akcí, kterých se nově bude moci zúčastnit nejvýše 100 lidí namísto dosavadních až 1000 lidí. Kulturních akcí a sportovních utkání, které až doposud nebyly limitovány, se nově bude smět zúčastnit pouze 1000 návštěvníků.

Pro zdravotnické pracovníky a lékaře bude nařízena pracovní povinnost. „Vycházíme z aktuálního stavu zejména v některých nemocnicích. Proto potřebujeme, aby jim pomohli i další zdravotníci, kteří nejsou v těch nemocnicích,“ vysvětlil Vojtěch.

Nouzový stav

Podmínkou zavedení plošných opatření je vyhlášení nouzového stavu. Ten bude v Česku platit od půlnoci z 25. na 26. listopadu a potrvá 30 dní. Premiér Andrej Babiš už v minulých dnech avizoval, že cílem opatření nebude uzavření země, ale především omezení kontaktů mezi lidmi.

Povinné očkování

Evropská léková agentura EMA schválila ve čtvrtek použití vakcín Pfizer u dětí od pěti let. Česká republika bude mít pro děti k dispozici 300 tisíc dávek vakcíny. Vláda také zvažuje zavedení povinného očkování pro některé profese či lidi starší 60 let.

Pohled odborníka - advokát David Šupej:

„Pokud by stát chtěl zavést další povinné očkování antigenní látkou, stačilo by z právního pohledu ‚jen‘ změnit vyhlášku a přidat dané očkování na seznam povinných očkování (záleželo by i na tom, zda by se měli povinnost očkovat všichni, nebo třeba jen zdravotníci nebo pracovníci v sociálních službách).“



„Pokud by se k očkování měla nasadit látka, která by svým složením nesplňovala podmínku antigenního složení, pak by se musel změnit i zákon o ochraně veřejného zdraví (protože ten výslovně uvádí, že se k pravidelnému očkování mohou použít jen očkovací látky podle antigenního složení látek stanoveného ministerstvem).“



„Ve všech případech by také stát měl brát ohled na doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska pro kontrolu nemocí.“

Účinek očkování zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na čtvrteční tiskové konferenci představil aktuální data, která ukazují, že zatímco počty nakažených i hospitalizovaných prudce rostou, na jednotkách intenzivní péče je daleko nižší podíl pacientů. „To je jednoznačný důsledek vakcinace,“ uvedl a doplnil že neočkovaní pacienti tvoří tři čtvrtiny všech lidí na umělé plicní ventilaci.

„Ano. Očkovaný se může nakazit. Ale očkovaný neskončí na plicní ventilaci. A pokud skončí, jedná se o polymorbidní pacienty,“ vysvětlil Vojtěch a upozornil, že mezi neočkovanými končí ve vážném stavu i mladí lidé ve věku mezi 20 a 30 lety.

Počty nových případů výrazně stoupají od začátku listopadu. Ve středu testy potvrdily přes 18 tisíc pozitivních případů, což je v daný pracovní den nejvíc od začátku epidemie. Úterních téměř 26 tisíc případů byl vůbec nejvyšší denní počet.

V nemocnicích je podle posledních údajů 5886 lidí s prokázanou koronavirovou nákazou. Počet pacientů v těžkém stavu se blíží 850. Maximální počty letos v březnu byly 9500 hospitalizovaných a 2000 lidí na jednotkách intenzivní péče. Podle odborníků se aktuální rekordní počty nakažených v nemocnicích projeví zhruba za dva týdny.