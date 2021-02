„Bohužel systém neumožňuje nic jiného než kompletní zrušení rezervací, a lidé se proto musí znovu zaregistrovat,“ řekl Deníku radní Středočeského kraje pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Pokud ale středočeští senioři již pozvánku z konkrétního očkovacího místa na konkrétní čas dostali, naočkováni podle Pavlíka budou. „Máme vytvořenou provozní rezervu, a proto jsme schopni takové případy řešit,“ vysvětlil radní.

Ministerstvo zdravotnictví včera doporučilo, aby kraje na příští dva týdny pozastavily rezervace na první dávku očkování. „Vzhledem k aktuální situaci s počtem pacientů, kterým je potřeba podat druhou dávku, a ke kráceným dodávkám očkovací látky od společnosti Pfizer bylo rozhodnuto, že v Praze a případně i v dalších krajích, které nemají dostatek očkovací látky, dojde k pozastavení očkování zájemců o očkování první dávkou,“ řekla Deníku mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Uklidnit situaci se poté snažil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). „Já si nemyslím, že by v České republice byl nedostatek dávek tak velký, aby se přerušilo očkování,“ uvedl Blatný v České televizi. „My jenom upozorňujeme na to, že těch termínů je teď o něco méně,“ tvrdí ministr, podle něhož očkování nebude tak rychlé, jak se původně očekávalo.

Premiér Andrej Babiš (ANO) o doporučení přerušit očkování vůbec neví. Pro web iDnes uvedl, že žádné takové doporučení neplatí. To později zopakoval i na tiskové konferenci po jednání vlády.

Některé kraje potíže nemají

V některých krajích se lidé, kteří se již již zaregistrovali, přesto o očkování nemusí obávat. Například v Pardubickém kraji podle hejtmana Martina Netolického (3PK) se proto žádné rezervace rušit nemusí. Vytvořili si zde totiž dostatečnou rezervu. „Mohu garantovat, že u nás bude vakcinace pokračovat,“ řekl Deníku Netolický, jehož přístup ministerstva zdravotnictví nijak nepřekvapil. „Je to jednoduché: žádná očekávání – žádná zklamání,“ prohlásil.

„Pokud některé kraje ruší termíny, znamená to, že jenom předpokládaly, že vakcínu dostanou, ale neměly ji. To je věc, kterou jsme my udělat nechtěli, a teď se ukazuje, že jsme udělali dobře,“ řekl Deníku hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). „Vypisujeme termíny jenom pro ty lidi, pro které máme vakcíny,“ vysvětlil.

Dosud bylo v Česku lidem podáno přes 222 tisíc dávek vakcíny, včetně druhé dávky již bylo naočkováno přes 17 tisíc lidí.