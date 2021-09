S povinným testováním lidí, kteří jsou proti covidu-19 očkovaní, se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nepočítá. Pravděpodobnost, že se nakazí nebo virus přenesou na někoho dalšího, je podle něj násobně nižší. Reagoval tak na informaci serveru Seznam Zprávy, podle kterého tuto možnost při výrazném zhoršení epidemické situace připustil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Plně očkovaných je nyní 5,8 milionu lidí.

Očkování proti koronaviru | Foto: ČTK

Potvrzení o bezinfekčnosti lidé potřebují například pro účast na kulturních nebo sportovních hromadných akcích, vyžaduje se také pro vstup do některých provozoven, například do bazénu či ke kadeřníkovi. Oficiálně by ho lidé měli mít i pro návštěvu restaurace, jejich provozovatelé je ale nemusí kontrolovat.