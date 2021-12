Vojtěch: Děti od 5 do 11 let se budou hlásit ke covid očkování od 13. prosince

ČTK

Registrace dětí ve věku pět až 11 let k očkování proti covidu-19 by se měly spustit 13. prosince. Novinářům to v pondělí na online tiskové konferenci řekl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). První vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech, které Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila 25. listopadu, by pro ně měly do ČR dorazit v týdnu od 20. prosince. Zatím jich je objednáno 300 tisíc dávek.

Očkování proti koronaviru - ilustrační foto. | Foto: ČTK