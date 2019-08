Žně zlodějům, kteří se přes léto specializují na vloupání do opuštěných domů a bytů dovolenkujících majitelů pomalu končí. Ke slovu teď ale přijdou ti, kteří prověří bezpečnostní opatření vašich prázdných chat a chalup. Na chatu či chalupu stačí jednodušší systém zabezpečení. Jejich vykradači nebývají žádní lumenové.

Nedejte zlodějům šanci | Foto: deník

I když jde o téma nepříjemné policejní svodky jsou plné komických příběhů, za kterými je „jen “ hmotná škoda různé výše. Považte, co to muselo být za koumáka, který se oknem vloupal do kravína v obci Sazomín, kde ukradl čtyři hliníkové konve o objemu 18 litrů. Co s nimi potom dělal, bůhví…